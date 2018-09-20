文官危機 台灣需要更多吳佩蓉

2018年09月20日 04:10 中國時報 主筆室

促轉會副主委張天欽召開內部會議自稱東廠，要利用轉型正義清算侯友宜，荒誕離譜情事經促轉會研究員吳佩蓉錄音揭發，輿論大嘩，張天欽倉皇下台。同時間，由張天欽「東廠小組」成員之一張世岳，早在8月17日僅憑一紙公文，就帶隊企圖搜索國民黨智庫，因程序正當性站不住腳而受阻，最後只得知難而退，亦可見「促轉會」行事的粗糙與自大。

從張天欽、張世岳等人行事的恣意妄為，就可以看出促轉會自比東廠，不是說說而已。還好有個大義滅親的吳佩蓉，勇敢擔當「吹哨者」，才能讓醜聞攤在陽光下，令人敬佩。相較於張天欽等其他人，則有如權力的暴發戶。此事除了顯露民進黨濫權跋扈的一面，也同時突顯了台灣沉重的文官危機。

過去台灣最令人為傲的成就之一就是，專業穩健、忠於國家人民的文官體系。不僅是過去台灣起飛進步的推手，也是人民權利的把關者，堪稱台灣穩定繁榮的基石，但，基石似乎開始崩壞。

以東廠事件促轉會主祕許君如為例，她是「東廠小組」唯一文官，對於張天欽「東廠」式的種種指示，早該向張天欽報告違法之處，盡責勸阻，承擔其文官該有的把關責任，沒想到許君如選擇的卻是逢迎附和，甚至還認為要有立法委員當張天欽東廠側翼，這可有絲毫文官的風骨可言？

許君如具有公務人員身分，她的職位是受國家保障的文官，可惜的是，她卻選擇了效忠張天欽，而非效忠中華民國、效忠台灣人民。如果，許君如反映的是文官「政治打手化」危機，那麼大阪辦事處處長蘇啟誠的輕生，則反映的是當今文官「替罪羔羊」的危機。大使是總統任命的特任官，若要以政治任命，達到貫徹總統意志的效果，無可厚非。謝長廷身為民進黨前主席，黨內地位崇隆，再加上他曾在日本留學的淵源，他來擔任駐日代表，從資格上來說沒有問題。

然而也正是因為政治任命的大使，具有「總統分身」的效果，他們的政壇影響力並不在外交部長之下，也就必須要一肩擔起成敗的責任。這是為什麼，當謝長廷在關西機場風波被炮轟時，意圖切割推諉，把責任推給大阪辦事處，卻引發眾怒、遭炮轟沒有擔當的緣故。

民進黨立委蔡適應等人，也為謝長廷轉移焦點，「這次淹水是大阪辦事處神經慢半拍，該負責任」；又有不具名的民進黨人士放話，「問題出在體制，日本各地辦事處長是公務員常任文官，考績則是外交部所管」；就連謝長廷自己也切割，「大阪如果有錯，大阪應該道歉」，這是政務官以自己的政治力量，去對付文官部屬，這種作為對文官體系來說，只能說情何以堪。

政務官與文官之間，本應是夥伴關係。現在的民進黨，在分配權力時不信任文官，要安排「自己人」；在執行時則以恩威並施的方式，逼迫文官成為「東廠」的共犯，而在扛責時則以政治手段對付手無寸鐵的文官部屬，形成政務官有權無責，文官有責無權的矛盾處境。

這樣的文官危機，嚴重侵蝕了台灣好不容易打造的文官體系。為今之計，就是建立公務人員面對政務官違法濫權指令的「文官不服從」。一言以蔽之，當今的政府中，我們需要更多的「吳佩蓉」。吳佩蓉雖非文官，但她擔當吹哨者的勇氣，願意把張天欽的乖張言論錄音並公布，這樣的勇氣，值得所有文官效法。畢竟，執政者在「政府外衣」掩護下的違法舉措，外人難窺其奧，只有居身政府之中的文官，有機會知悉並掌握證據。

依《公務人員保障法》第17條規定，雖然「公務人員對於長官監督範圍內所發之命令有服從義務」，但絕非連盲目違法的命令也要服從。因為依該條規定，公務員有三項把關義務。第一，報告義務，公務員「如認為該命令違法，應負報告之義務；」第二，要求書面義務，「該管長官非以書面署名下達命令者，公務人員得請求其以書面署名為之，該管長官拒絕時，視為撤回其命令。」第三，不服從義務，長官「命令有違反刑事法律者，公務人員無服從之義務。」

文官不服從並主動揭發不法，是制衡濫權者最重要的力量。一方面可為人民把關，約束不法政務官，阻止執政者濫權危禍國家人民。另一方面，也是保障文官自己，不做濫權者的共犯甚至代罪羔羊。

(中國時報)