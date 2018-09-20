張天欽無所不在

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中國時報
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跡象顯示，執政的民進黨正在複刻過往的威權統治。從蔡英文上任初期為強取國民黨資產而成立的「不當黨產處理委員會」，到名為促進轉型正義、實為清算鬥爭的「促進轉型正義委員會」，似乎要從資產到人員，徹底把在野黨打趴。

民進黨打擊的對象再向媒體延伸。最近綠委提議修改《國家安全法》，對付所謂的假新聞，民進黨政府並不反對，NCC更是積極投入，對所謂的假新聞開罰，最高可罰200萬元。至於新聞的真假由NCC認定，大開言論自由倒車。

另一方面，法務部正研擬修正《通訊保障監察法》，將調閱通信紀錄的權限，由原先的「法官保留」放寬為檢察官就可發動，監聽資料的使用範圍也予以擴大。

最近前花蓮縣長傅崐萁纏訟10多年炒股案快速定讞並遭到解職，民進黨政府派了與花蓮縣政毫無不相關，且素有「拔管第一悍將」之稱的法務部次長蔡碧仲代理花蓮縣長。作為首位檢調體系出身的縣長，蔡碧仲在上任第一天通過的第一項人事，就讓外界直接聯想是為了查花蓮縣政府的帳而來，地方人士直言，花蓮瀰漫一片綠色恐怖。

中選會主委陳英鈐公開放話國民黨所送的3公投案有連署違規的情形，又非法拒絕「以核養綠」公投補件，明顯是技術性阻礙立場與中央不同的公投案，違背《公投法》的立法宗旨，嚴重傷害直接民主；而促轉會前副主委張天欽自比為東廠，更進一步曝露其甘為皇權爪牙的邪惡心態。

從中央到地方，從新設獨立機構到修法放寬政府權力，民進黨整肅異已、箝制社會多元言論的行動一波接著一波，新威權一條鞭即將成形。

(中國時報)

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