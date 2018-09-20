政治任命沒錯 錯在沒能力

2018年09月20日 04:10 中國時報 胡祖慶

在駐大阪處長蘇啟誠輕生之後，連日來藍綠陣營為責任歸屬爭論不休。令人驚訝的是，輿論焦點最後不是落在外館舉措得當與否，而是駐外使節政治任命。揆諸學理和實務，相關討論似嫌失焦。在這方面，三點值得注意。

首先，駐外使節透過「政治任命」產生，在國內外行之有年。美國立國之初派亞當斯駐英，哲斐遜駐法，突顯對於駐在國的重視。著名的英國漢學家薩道義在1900年出任大清國公使6年，1940年英國也派前外相哈里法克斯出使華府6年。

2016年政黨輪替以前，馬政府曾經派金溥聰駐美，賴幸媛駐世界貿易組織（WTO），葛光越駐拉脫維亞，當事人都不是職業外交官。謝長廷也不是外交官出身，但他是京都大學法學碩士，通曉日語，擔任過行政院長，駐在國對於這項人事安排應該是滿意的。如果他言詞或舉措失當，可受公評和究責，但是這與政治任命何干？

其次，吾人毋須因為政治任命問題替職業外交官抱屈，理由有二。第一，相較於政治任命使節，職業外交官屬於不同生涯規畫。當事人有常任文官保障，不因政權更迭而去職。前述馬政府政治任命的使節，相繼因為政黨輪替而卸下職務。相對地，透過考試取得任官資格的職業外交官能夠久安其位。

第二，我國國際處境特殊，大使代表承受壓力不是職業外交官能夠或應該扛責的。例如，陳水扁主政期間推動公投。是時，美國急於找到可靠對話管道，提議讓重要政務官派駐華府，若干被點名的當事人卻視為畏途而加以拒絕。即使有人勇於任事，終究無法取得美方諒解。

類似情形也出現在其他國家。邦聯時期的美國派遣亞當斯駐英，他試圖與英國簽署貿易條約，但不得要領。以亞當斯在美國開國元勳當中的地位不免遭到如此對待，職業外交官恐怕更使不上力。

最後，政府允宜檢討這起事件，合理界定外交人員權責範圍。舉例來說，國人忘記攜帶旅行證件，能否請求派駐機場的外交人員給予便民服務？又例如，國人在海外遭遇颱風地震天災，外館有義務提供哪些急難救助？讓這些問題得到合理回答或許才是當務之急。

（作者為東海大學政治系主任）

(中國時報)