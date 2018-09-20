老象與醉象 誰能跳舞？

2018年09月20日 04:10 中國時報 張瑞雄

不管民調怎樣低或怎麼給蔡總統方向，蔡總統看來就是不會或不能改變。有一本西文書叫做《誰說大象不會跳舞？》，是IBM前董事長葛斯納親自執筆撰寫，描述IBM從1993年虧損160億美元，4萬5千名員工被裁撤，到2002年獲利80億美元，員工增加6萬5千人的經過。IBM曾是美國的驕傲和盈餘很高的公司，但是好景不常，在電腦業瞬息萬變的環境中反應太過遲鈍，公司岌岌可危。究其原因，出在本身龐大笨重的身軀、與世隔絕的文化，就像一隻大象。

要大象轉個身都很困難，何況叫牠跳舞！但葛斯納改造了IBM這隻大象，讓它重新叱吒風雲。現在台灣是不是就是一隻無法轉身的大象呢？

國民黨百年老店就是一隻大象，從2016年選舉全面潰敗後，再加上黨產和附隨組織的追殺，現在就是一隻奄奄一息的大象，雖然民進黨執政不力，但國民黨這隻大象似乎不知如何翻身，更遑論跳舞，以致抓不住機會，好像隨時會從歷史消失。

而民進黨完全執政，掌握完全權力，也逐漸從獅子變成大象，無力轉身，一意孤行，聽不到老百姓的聲音，最後甚至可能變成恐龍，再不改變恐怕絕種。

國民黨從上次敗選之後是否有檢討報告？黨內是否有激辯路線問題？還是怕引發茶壺裡的風暴，所以還是一團鄉愿和氣，還是一群老大象。但大象老矣，尚能飯否？

人才的優劣已成為政黨競爭中決定勝負的關鍵，身為負責任的政黨，除了想辦法贏得選舉，更重要的是必須發掘人才，培養人才，提供人才讓選民選擇。兩黨都必須培養可以打天下、更能治天下，兼具執政與選舉能力的人才，而不是放任濫竽充數，靠父母庇蔭，讓選民在一堆爛蘋果中挑一個比較不爛的。

如老大象的國民黨如果能夠勇於改革，讓民眾嗅出改變的氛圍，在縣市長選舉中才可以發揮加分效果。民進黨地方與中央執政的滿意度偏低，老是拿改革無限上綱，就像一隻橫衝直撞的醉象，早晚會撞壁。

國民黨在南部的選情艱困，冰凍三尺，非一日之寒，原因其實很多，老是提名大象牌候選人正是其中關鍵。國民黨這次在高雄給韓國瑜機會，形象佳、有戰力，改變傳統國民黨大象候選人的刻板印象，讓選民有一些期待。

IBM在衰敗時的形象就是資訊科技業中一家討人喜歡、安全、舒適，但沒有什麼威脅性的公司。國民黨現在就像一隻溫馴的老象，沒什麼威脅性，而民進黨全面執政則是太安全、太舒適了。兩黨現在都像一隻笨重的大象，一老一醉，不僅無法跳舞，連轉身改變方向都不會，未來興衰就看誰有帶領大象跳舞的領導人才了。

（作者為國立台北商業大學校長）

(中國時報)