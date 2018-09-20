2018年09月20日 04:10 中國時報 林志成

政府推動「教育新南向」，有些大學以媒合合法打工及提供獎學金，在招收東南亞學生上殺出一條路。但同時，台灣讓外籍生打工卻排除陸生，這是對特定族群的歧視，也違反世界趨勢。

少子化問題嚴重，大學要生存必須努力招收境外生。依教育部統計，106年國內大專校院境外生讀學位者，以來自馬來西亞13433人最多，其次是大陸的9462人、香港8329人、澳門5116人、越南4465人及印尼4063人。

對大學來說，東南亞確實是一個極有潛力的招生市場，無不全力以赴，甚至在某些國家已殺成一片，戰況慘烈。以馬來西亞來說，不只台灣各大學在那裡搶灘，連大陸大學都提出更好的條件吸引馬來西亞學生前去就讀，那裡已是競爭激烈的「紅海」。

不過，最近台灣首府大學跟文教記者餐敘，學校主管提到他們招到200多位印尼學生，讓在場記者非常訝異，因為這所學校在國內招生遇到相當大的困難，卻在印尼大有斬獲，必有玄機。

台灣首府大學國際交流中心總執行長黃文琛說，他1年有超過2個月時間在印尼跑，在雅加達、棉蘭等大城，他們搶不過國內其他大學，就鎖定蘭都、加利、卡里蒙等離島去招生，得到不錯成果。這套模式還被教育部列為招生示範，建議其他學校參考。

在台灣首府大學，每學期學費加住宿費是5.8萬元，學校給印尼來的學生獎學金，讓他們每學期僅付4萬元。同時，台灣讓外籍生在學期間每周可合法打工且寒暑假不受限，台灣首府大學充分用這點，媒合印尼生到學校附近的官田工業區等處打工，以兼顧學習及生活。

每學期4個月，如果每月打工80小時，以最低時薪140元計算，可收入4萬多元；加上寒暑假一個月至少可賺2.2萬元，以暑假2個月來說，共賺4.4萬元。印尼生讀台灣首府大學，半年約可賺8.4萬元，其中4萬元付學費及住宿費，另外4萬多元當生活費，在台南地區可過得去。

「雅加達物價不輸台北，離島印尼生到雅加達讀書，每月打工收入至多新台幣5000元，不靠家裡幫忙難撐下去。」黃文琛說，印尼生到台灣首府大學就讀，可以不靠家裡，比到雅加達划算。

事實上，大學生幾乎都已是成年人，有些碩士班、博士班學生甚至是20多歲或30歲，如果都要靠家人經濟支援才能讀書，這樣的養成過程不正常，因此世界各國幾乎都提供外來學生合法打工機會，僅極少數國家沒有。

讓外來學生合法打工，成為我國大學招東南亞學生的一項利器。不過台灣卻不讓陸生在校外打工，他們甚至連在學校當老師的勞僱型助理都不行，這樣的不顧現實，對陸生愈來愈無吸引力。

(中國時報)