故宮挺花博 翠玉白菜下鄉

國立故宮博物院院長陳其南（左）與台中市長林佳龍，共同宣告翠玉白菜將現身台中。（國立故宮博物院提供）

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中國時報
／台北報導

被視為台北故宮鎮館之寶的翠玉白菜，近期內又將「出宮」，且館藏3顆玉白菜將同時離開北院。為響應「2018年台中世界花卉博覽會」，國立故宮博物院的翠玉白菜、翠玉小白菜兩件人氣文物將前往台中后里馬場故宮花蝶館展出，翠白菜花插也會移到故宮南院。

台中市長林佳龍與故宮院長陳其南，19日共同出席宣告活動，陳其南表示，國寶出巡既有文化意義，也有與台灣本土及產業緊密結合的意義；林佳龍表示，舉凡搬遷的SOP、保險、維安都是照故宮原有的最高規格，且在既有的維安、保全之外，還會動員社區防守隊在外圍區域守護，他相信對台中人而言「一生中有一、兩周能保護翠玉白菜，是多麼難忘的事。」

讓藝術貼近民眾生活

陳其南表示，故宮近年積極推動公共化並推出「新故宮計畫」，與台中花博的合作，期許讓藝術更貼近民眾生活。並說，翠玉白菜被台灣社會所熟知，並視為故宮代表性文物之一，「白菜是台灣農村社會很熟悉的，台灣都知道翠玉白菜，是因為它親近性最高，和我們的生活、產業結合。」

陳其南表示，翠玉白菜由工藝品而後被台灣認同為故宮人氣精品，乃是「由下而上形成的認知」，因此讓翠玉白菜此次代作為花博大使現身台中展出，陳其南稱「有很高的象徵意義」。

南院展出翠白菜花插

除了翠玉白菜與翠玉小白菜將在花博期間在台中亮相長達半年，翠白菜花插也將移至南院展出，台北故宮副院長李靜慧表示，故宮館藏共3顆玉白菜，過去坊間往往有真偽說的猜測與議論，此次讓3顆玉白菜同時「下鄉」，也有親近民眾、導正視聽的意味，同時故宮南院屆時也會與台中花博推出聯名優惠票卡，讓民眾在賞花博之餘也盡覽故宮的玉白菜。故宮北院10月起將推出《百卉清供─瓶花與盆景畫特展》呼應展會。

(中國時報)

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