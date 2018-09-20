唐獎周開跑 得獎人台北相見歡

2018年09月20日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

唐獎得獎人來台見面會19日晚間在台北舉行，8名得獎人及其代表人同聚一堂，為唐獎周系列活動揭開序幕。唐獎創辦人、潤泰集團總裁尹衍樑致詞時表示，興辦唐獎的目的，在於身處地球村時代，表彰全球優秀學術研究成果，以期為子孫建立一個更美好的世界。

尹衍樑在致詞時還提到，近300年來，人類社會與科技發展快速，等於加劇地球被破壞的速度，展望未來，他憂心自然環境持續汙染，「200年後我的兒孫們，還有氧氣可以吸嗎？這是個很嚴重的問題！」因此決定創辦唐獎，並表彰全球傑出科研結果，以求為人類建立一個更好的世界。

台北市長柯文哲也受邀出席，他在致詞時表示，唐獎包含永續發展、生技醫藥、漢學及法治共4大領域，盼所有得獎人到訪台北市，能感受到北市的友善與活力，並對北市的多元性留下深刻的印象。

柯文哲打趣說，過去曾在台大醫院擔任醫生，因此對生技醫藥獎項特別有感，「很可惜，沒機會拿這個獎！」

唐獎教育基金會執行長陳振川表示，非常感謝來自世界各國的得獎者來台，與社會大眾見面，而見面會作為唐獎周的起始活動，以此介紹所有得獎學者及表彰其研究成果。

漢學獎得獎人斯波義信說，他長年研究中國經濟史、宋代史，多次往返兩岸，也曾因研究需要，多次前往台南，對台灣有著很深的情感，感謝唐獎對他研究的支持。

生技醫藥獎得主東尼．杭特說，對於獲獎感到非常驚訝、受寵若驚，透過這次機會，看到台灣對科學研究的重視，而他耗時數十年投入癌症研究，迄今能有初步的結果，並能獲得唐獎的肯定，未來對於研究更有信心。

永續發展獎得主詹姆士．漢森提到，作為「資深學者」，責無旁貸肩負著教導青年學子之責，而他長期投入的能源及燃油等議題，將對下一代年輕人的生活帶來重大影響，他運用唐獎獎金所撰寫的專書即將完成，將翻譯成多種語言，在全球發行，盼此鼓勵年輕人為自己發聲，並積極表達正義。

(中國時報)