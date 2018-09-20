牛耳新樂季 重磅轟炸３個月

另外兩位跨界指揮包括電影配樂家與指揮家久石讓，他將客席NSO國家交響樂團演出「龍貓組曲」與古典曲目；跨界指揮家楊士弘將帶領長榮交響樂團演出5場《哈利波特》電影交響音樂會。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

老朋友柏林愛樂5度訪台，聖彼得堡愛樂10度訪台；加上新朋友以豐沛歌唱旋律見長的聖西西里亞管弦樂團，德、奧、義3大交響樂團齊發，牛耳新樂季與國際樂壇同步，將帶給台灣樂迷聽覺與心靈的雙重滋潤。

牛耳藝術總監牛效華表示，牛耳2018/2019新樂季首部曲將從下周《哈利波特》系列電影交響音樂會開始起跑，到年底前一共有3大交響樂團、3大天王指揮、17位獨奏家攜手演出。今年還有2個特別的計畫包括《哈利波特》系列電影交響音樂會以及大提琴家馬友友《絲路計畫》，「無論是古典或跨界，電影交響或是絲路加上巴哈，希望能讓樂迷在音樂會裡得到撫慰與共鳴。」

今年訪台的5位指揮涵蓋全球知名老、中、青三代，「俄國桂冠指揮」泰密卡諾夫將率領子弟兵聖彼得堡愛樂管弦樂團第10度訪台。中生代歌劇與管弦指揮大師帕帕諾爵士身兼科芬園歌劇院音樂總監，將帶領義大利第一交響聖西西里管弦樂團雙雙首度訪台。來自南美洲委內瑞拉熱血沸騰的當紅炸子雞杜達美也是首度訪台，將客席柏林愛樂，為北高樂迷展現管弦轟炸力。

另外兩位跨界指揮包括電影配樂家與指揮家久石讓，他將客席NSO國家交響樂團演出「龍貓組曲」與古典曲目；跨界指揮家楊士弘將帶領長榮交響樂團演出5場《哈利波特》電影交響音樂會。

今年訪台的鋼琴家則有5位，包括來自俄國的紀辛、來自美國的爵士鋼琴家契柯瑞里（Chick Corea）；還有來自俄國的尼可萊．魯岡斯基與丹尼爾．特里福諾夫，再加上委內瑞拉籍鋼琴家塞吉奧．廷波等。

(中國時報)

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