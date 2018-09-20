星空STAR 讓孩子樂在數學

澎湖縣馬公市石泉國小老師洪進益（前排右一），有感於離島資源相較匱乏，孩子差異較大，為引起學生對數學的興趣，首創「星空STAR教學法」，以輔助學生的數學學習，班上孩子的眼神因此產生不一樣的改變！他得到今年師鐸獎。（教育部提供）

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中國時報
／台北報導

澎湖縣馬公市石泉國小老師洪進益，有感於離島資源相較匱乏，孩子差異較大，為引起學生對數學的興趣，首創「星空STAR教學法」，以輔助學生的數學學習，班上孩子的眼神因此產生不一樣的改變！他得到今年師鐸獎。

師鐸獎是教育界最高榮譽，在師鐸獎背後每位教師都有感人故事。今年師鐸獎頒獎典禮9月27日於陽明山中山樓舉行，由蔡英文總統親自表揚。

洪進益想起初遇某位資源班高年級學生時，不僅不會背九九乘法表，就連基本的加減運算都有問題，透過「星空STAR教學法」中的魔術、桌遊、任務等多元活動，讓這位同學改變了學習態度，對數學從冷漠轉為熱情，也對數學燃起了希望。

另位得獎者、宜蘭縣立復興國中老師卓子文，常籌辦大型展演活動或協助縣內推動表演藝術，並投入跨領域的課程研究，融合不同專長的師資及多元藝術，以活絡學校藝術氛圍，並提升表演藝術的軟實力。

舞蹈班學生對於卓子文的印象是，嚴肅的外表下，藏有一顆溫暖的心。孩子們總記得卓老師常說：「學舞之人學的不只是跳舞，更是學習生活的態度，以及團隊裡大家應有的默契與尊重。」顯見卓師對於品德教育的重視。

台北市立建中老師黃儷慧也是今年師鐸獎得主，他長期擔任信望愛社團指導老師，行腳偏鄉，關懷弱勢原住民孩童，也擔任台北地方法院榮譽觀護人，輔導行為偏差少年回到正軌。

今年師鐸獎獲獎人員事蹟均收錄於「107年師鐸獎芳名錄」，並將上傳良師興國網站（網址：http:/excellentteacher.moe.edu.tw/）供民眾參閱。

(中國時報)

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