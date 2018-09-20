李國毅享受在痛苦中前進

2018年09月20日 04:10 中國時報 林淑娟 專訪

李國毅入行12年首度入圍金鐘獎，將角逐金鐘視帝。（盧禕祺攝）

李國毅12年前第一次演戲，便以電影處女作《單車上路》獲得新加坡亞裔首作電影節最佳男演員獎，被讚有演戲天賦的他，竟然事隔12年才再次與獎項結緣，今年以《麻醉風暴2》首度入圍金鐘男主角的他，與其說開心，不如說是鬆一口氣，「好險，否則這次被周圍的人捧成希望濃厚，如果沒入圍，會很尷尬，而且還要安撫大家！」

《麻醉2》的熊森（熊崽）角色並非難度最高，卻讓李國毅付出最多努力。他表示，以前不懂表演，很多戲完全靠天賦撐著；這部戲他知道不能再像過去那樣懶惰，「拍《麻醉2》時，處在高壓狀態，如果不是親自接觸，還不知道有人這樣拍戲、如此力求真實。」

當兵找到演戲熱情

「我有兩個月時間天天都在上醫學課、饒舌樂，到醫院急診室駐點、跟著主治醫師巡房，戴著口罩像實習生般跟著去看診，每天清晨7點半晨會跟著開會，還要看所有手術過程的Live。不知道自己怎麼撐過來的。這麼短的時間，卻要做醫學系學生7年做的事，很擔心自己到底像不像，一度覺得自己快轉不過來了。」但劇組氛圍營造得太努力、太拚、太認真，他期許自己的加入，就算不一定有加分，至少能不扣分。

他曾對演藝工作處於迷惘、不踏實，找不到熱情與施力點，他坦言是心態問題，「我一路走來非常幸運，卻沒有好好正視自己的幸運。」直到當兵，才讓他找到對表演的熱情。當時他考上藝工隊演員組，「同袍裡只有我一人有實務經驗，其他人都是大學戲劇系科班出身，但他們都好努力、對戲劇的鑽研比我認真100倍，我才開始反思，我擁有這麼多機會，為什麼不好好珍惜？再不努力，我憑什麼擁有粉絲？」改變後的他，一退伍就遇到電影《世界第一》，把在軍中學到的想法用在這部電影上，也找到對演戲的熱情。

李國毅坦承，當兵前的他沒有很喜歡演戲，到現在還是不喜歡，「但我可以從演戲的壓力下，找到一種更認識自己、更有成就感的方式，我很享受這種痛苦但不斷前進的感覺。雖然還沒找到真正喜歡做的事，但目前演戲是我最大的興趣！」演戲會變成一輩子的職業嗎？他說：「這我不敢肯定，但我只要投入劇組，一定會比誰都認真，並努力提醒自己，不要變成公務員心態！」

不愛出鋒頭想藏拙

戲劇裡的李國毅與私下個性南轅北轍，「我不愛出鋒頭，也不愛站在第一線受矚目，我不太懂自己、也沒有自信，只想藏拙。」他甚至是在接觸表演後，才敢正眼看著人講話。

即便拍戲已12年，但他說每次剛進劇組，自己的壓力都大到幾乎爆炸，「可是一次又一次撐過來，我就會變成更強的人。」

(中國時報)