新曲搭陸劇王 品冠一鳴驚人

品冠一年內戲劇歌曲邀約超過10首。

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中國時報
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品冠近幾年活動商演邀約越來越多。

品冠去年7月加盟太合（海蝶）音樂後，連續受邀與大陸電影、戲劇合作近10首歌曲，其中，播映權利金高達12億人民幣（約56億台幣）、有「劇王」之稱的《涼生，我們可不可以不憂傷》，17日在湖南衛視首播後，由品冠獻唱的插曲〈為你專屬〉隨即獲網友熱烈討論，將於10月17日數位上架，為品冠戲劇歌曲作品再添亮眼成績。

品冠因個性親切、配合度高，人氣紅不讓，近年商演、活動接到手軟。他日前一結束貴州赤水演出，為了返台參加隔日的活動，先拉車5小時抵達貴陽機場，冒著山竹颱風危險，搭乘當天唯一一班班機返台，一夜沒睡立刻趕赴林口體育館表演。

珍惜台灣演出機會

他親切與現場歌迷握手，開心說：「好久沒有在台北演出了，看到久違歌迷，依然像打了雞血一樣的，真的是超大福氣！」他經紀人18日表示，品冠特別珍惜台灣演出機會，「打雞血」是形容情緒特別亢奮的反常狀態。

有趣的是，品冠於貴州演出前，先赴瀋陽為寢具品牌活動站台，一上台看到活動海報寫著「品冠邀您來選床」時差點笑場。他事後將活動照片放上臉書，不少粉絲搞笑留言：「怎麼不是邀您來上床？」

他經紀人笑說：「本來廠商要邀他試躺床具，但大庭廣眾下總覺得不太合宜，所以品冠就邀歌迷坐在床上聽自己唱歌，廠商覺得品冠實在太親切，當下就送了枕頭，讓他回台灣再試躺。」

(中國時報)

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