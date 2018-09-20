梁朝偉露臉2分半拍到怒

2018年09月20日 04:11 中國時報 徐桐炘 報導

《阿飛正傳》當年聚集張國榮、劉德華等香港實力派演員演出，梁朝偉（偉仔）僅露臉2分半，但卻因此苦惱不已，劉嘉玲回憶偉仔首次拍攝回家後一語不發，直到做家事後才說出：「原來我不懂演戲，一句簡單的台詞說了幾百次都說不好，而且原來王家衛只是要我的一個背影。」一個星期後，偉仔清楚王家衛要什麼，才完成片中在閣樓梳頭的經典一幕。

偉仔曾和王家衛提起首次合作《阿飛正傳》不順利，偉仔吃一口梨子就丟掉的簡單畫面，就得費盡心思，王家衛說：「很簡單，拍了10多次。」偉仔忍不住接話：「不止，吃了27次吧！」王家衛笑回：「拍到他很生氣。」

偉仔演出時正面臨演藝事業低潮，對演戲失去興趣，但因王家衛產生改變，「直到碰到王家衛才知道自己還是可以進步的，突然間對演戲的興趣又回來了。」

片尾畫面留餘韻

最後被剪進正片的戲分雖不多，全程甚至沒有台詞，但偉仔依然讓觀眾難忘，長鏡頭拍攝他叼著菸整理儀容，數著厚厚一疊的鈔票，最後拿起梳子梳理油頭，燈一關留下無限餘韻，也開啟他與王家衛密切合作，20多年來讓他拿下坎城、香港金像獎、金馬獎最佳男主角。

偉仔對輕鬆喜戲也駕輕就熟，新片《歐洲攻略》化身幽默風趣又機智過人的超級特務，和《阿飛正傳》中賭徒截然不同，2片皆將於28日上映。

(中國時報)