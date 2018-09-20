杜娃黎波攻台 3000粉跳起來

2018年09月20日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

23歲的英國流行歌手杜娃黎波（Dua Lipa）19日首度在台開唱，晚間8點15分在台北國際會議中心登台。她以〈Blow Your Mind〉、〈Dreams/No Lie〉開場，大呼：「台北！我要看到你們跳起來！」讓現場3000名粉絲立馬跳起跟著搖擺尖叫。

杜娃黎波頂著混血臉孔與模特兒般的好身材，昨以黑色緊身衣、白底緊身褲、圖騰披巾做外裙混搭出新風格美感，在台上與女舞者性感熱舞，令人目不轉睛。

她上周在上海演唱時發生粉絲被保全拖出場外的驚魂事件，來台明顯格外開心與放心，台北是亞洲巡迴最後一站，她心花怒放問：「台北你們準備好要一起派對了嗎？」獨厚台粉首唱月初才發的新歌〈Electricity〉。

安可曲跟渣男宣戰

其他還包括〈One Kiss〉、〈Scared To Be Lonely〉、《格雷的五十道陰影：自由》插曲〈High〉，唱到〈New Love〉的時候說：「我還有3場秀這次的巡演就要畫下句點，我沒想過能有這麼多粉絲在台下跟我一起高歌！」

她以紅遍全球的〈IDGAF〉、〈New Rule〉做為安可曲，演唱前先播放一段影片，邀女孩們甩開生命中的渣男，大膽宣戰，「送他們一根中指吧」，以少女教主之姿將全場氣氛沸騰到最高點。

(中國時報)