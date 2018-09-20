新光三越周慶 線上預購先開跑

2018年09月20日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

新光三越台北南西店首創晚安美妝組，資生堂東京櫃百優超值組，價值5787元、特價2340元，限量60組。（新光三越提供）

新光三越skm pay線上預購專屬，dyson Cyclone V10 Animal手持無線吸塵器2萬2900元，送dyson商品券2000元。（新光三越提供）

新光三越台北南西店家用買正貨送正貨，Blueair 480i智能款空氣清淨機特價3萬3800元，送Joy S空氣清淨機。（新光三越提供）

楊千霈（右）和劉傑中昨主持新光三越首波周年慶記者會，手持獨家的「宇宙明星BT21」限定卡友禮，共超過50款。（方濬哲攝）

百貨周年慶火拚，新光三越超霸氣，首波6店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店10月4日同步展開，今年首次線上結合線下，27日起搶先讓skm pay會員於新光三越APP線上支付預購超過30項、6300個獨家、限量、破盤價的美妝、家用、超市夯品，販促部協理彭緒箴表示，全台周慶目標業績要達201.5億元，較去年199億元成長1％。

購物E化 免排隊更便民

周慶進入數位時代，新光三越skm pay可在全台110家餐廳訂位或外帶，贈品禮券直接存在APP、貴賓卡，還可使用停車服務；27日至10月3日首推「美麗台慶線上預購會」。全球獨家限量卡友禮是韓國男團防彈少年團（BTS）與LINE FRIENDS聯名的「宇宙明星BT21」，業者希望凸顯數位科技購物的便利性。

記者會主持人楊千霈昨聽了優惠內容驚呼連連，她從18歲起會趁周慶排隊買美妝囤貨，當媽後的購物清單都為6個月大的女兒「娃寶」，想添購空氣清淨機、吸塵器、食物調理機，覺得新光三越讓購物全面E化，可省去排隊、等車位，已想好線上下單安排老公取貨，笑稱若從第一家買到最後一家恐會「傾家蕩產」。

美妝特惠商品 備有千萬組

今年新光三越全台美妝特惠組數達1000萬組，較去年多1成，涵蓋CLE DE PEAU和NYX全台首賣新品，以及CLARINS、GIORGIO ARMANI、M.A.C獨賣新品，延續去年化妝品區滿2000送200，可望吸引更多年輕族群。

台北南西店80萬組美妝4折起，首次在晚上7時推出晚安限時特惠組，持skm pay結帳加贈商品券100元；且有全台首見的家用買正貨送正貨，搭配全館5000送500、貴賓卡友首7日獨享名品單櫃∕大家電區∕法雅客＋[i]Store單區滿萬送千超划算。

(中國時報)