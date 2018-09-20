泰山挺泰山 傳達單純就是力量

張泰山把手上的球棒交到兒子張可洛手上，期待兒子如同他秉持的單純初心，揮出屬於自己49號的新紀錄。（泰山提供）

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中國時報
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泰山純水與中職中信兄弟，於日前合作品牌主題日，特邀張泰山（左二）重回中職擔任開球嘉賓，也是兒子張可洛（左三）初次登板；泰山企業行銷群副總經理雷松清（右三）則擔任開球捕手。（泰山提供）
「泰山挺泰山」，泰山純水挺張泰山（前排右二）的傳承信念，培養更多未來「單純就是力量」的棒子；張泰山也肯定泰山純水在安全高品質的努力堅持。（泰山提供）

2018年「泰山純水」特邀「森林王子」張泰山出任品牌代言人，基於同名的緣分，一個是單純想做好水的泰山，一位是單純想打棒球的泰山，攜手傳達「單純就是力量」信念。張泰山日前於品牌主題日重回中職擔任開球嘉賓，也是兒子張可洛初次登板。

同名緣分 理念契合

當天擔任開球捕手的泰山企業行銷群副總經理雷松清表示，張泰山曾經是味全、曾經是興農、曾經是統一，但脫下各種顏色球衣，他就是只想打棒球的泰山，一顆最純淨熱愛棒球的心，與泰山純水的理念100%吻合。

一句話 帶來正能量

雷松清強調，張泰山給大眾的形象，就是永不放棄對棒球的熱情，而支撐他最大的動力就是「單純」，想打棒球的心從未變過。此次擔任「泰山純水」代言人，張泰山也表示，泰山企業形象很棒，提到泰山大家就會想到他的名字，因此雙方除了名字很合，最重要的是理念也契合。他始終認為，鼓勵的話語不需太複雜，只要單純的一句話，就能帶來很大的正能量。

泰山企業旗下「泰山純水」，創立自1994年，是連年深受消費者喜愛的商品，水源取自宜蘭自然湧出山泉水，採用RO逆滲透多道過濾淨化，加上105°C高溫煮沸製程，讓消費者如飲家中煮過的開水一般安心無負擔。

(中國時報)

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