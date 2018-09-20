〈走進時尚展‧紐約〉－來去愛馬仕 絲人俱樂部

2018年09月20日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

HERMES愛馬仕Della Cavalleria Finesse圖紋印花眼線筆畫風真絲方巾，90×90公分，1萬4700元。（愛馬仕提供）

HERMES愛馬仕Quatre Coins圖紋印花真絲仿古方巾，70×70公分，1萬1200元。（愛馬仕提供）

藝術家雙人組Octave Marsah和Theo de Gueltzl，現場操作2.5公尺高的「繪畫機器」（Drawing Machine）。（讀者提供）

藝術家Virginie Jamin女士於活動中示範絲巾圖案的繪製過程。（讀者提供）

貴賓可於Carre Stories區域駐足，以耳機聆聽關於方巾的各種故事。（讀者提供）

愛馬仕在曼哈頓舉辦「Hermes Carre Club」活動，並玩味字面法文上的詞意，主視覺上也以手指圍成的四方形，展現摩天高樓美景。（翻攝自愛馬仕官方網站）

在紅磚建築林立的美國曼哈頓雀爾喜區，一片紅色霓虹燈光中，法國精品HERMES愛馬仕名為Carre的俱樂部揭幕；法文中的「Carre」實為正方形之意，品牌則自1937年推出第一條絲巾以來，就用90×90公分的標準尺寸，打響「方巾之家」的名號，此次舉辦的「Hermes Carre Club」巡迴活動，更彰顯品牌對絲巾的執著愛戀。

繪畫機器 炭筆留下寫意圖案

步入這間「絲」人俱樂部，映入眼簾是身著絲巾洋裝的專業人員為賓客登記；首站停留的Carre Studio中，包含Edouard Baribeaud、Virginie Jamin等創作者們，藉由藝術手法拆解絲巾幕後製作過程，一旁的藝術家Cyrille Diatkine則熟練地隨筆為賓客們畫下側臉肖像；藝術家雙人組Octave Marsah和Theo de Gueltzl更現場操作起2.5公尺高的「繪畫機器」（Drawing Machine），在與現場賓客談笑風生間，以捲動手柄的方式，讓炭筆在超長的卷軸紙上留下神奇且寫意的美妙圖案。

轉身來到下個區域，色票密集布滿牆面，象徵著愛馬仕絲巾上所用的細膩色彩；來到這裡的貴賓，可以選擇一個自己能感受到共鳴的色彩，並在便利貼上為其命名，愛馬仕女裝世界藝術總監Bali Barrety在接受外媒採訪時說到：「在我們法國里昂的工坊裡，有1萬5000種不同顏色，我們邀請貴賓們替他們命名，這就是過程中詩意的所在。」

聽方巾故事 依圖案選歌歡唱

除了拆解絲巾製造的步驟，活動中更少不了愛馬仕一貫詼諧的趣味互動，位於展場2樓的Carre Stories區域前，駐足的賓客以耳機聆聽關於方巾的種種故事；隔壁名為「Carre-OK」的卡啦OK包廂中，貴賓則可隨機點選絲巾圖案選歌，在附有吸音裝置的小房間裡盡情歡唱。最後，於Carre Cafe前舉杯，向品牌80餘年來的創意視野致敬。

這家快閃俱樂部，品牌更使用其中一隅展出歷年經典絲巾作品，消費者還可在此選購當季的絲巾產品，趁機為買氣推波助瀾；此活動未來亦將於包含洛杉磯、多倫多、倫敦、米蘭等地巡迴展出，至於是否能有幸降臨寶島台灣，也讓我們充滿無限期待。

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(中國時報)