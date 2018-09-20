異國時尚軍團攻占Manhattan

2018年09月20日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

GUCCI位於紐約SoHo區Lafayette街上的「Gucci Art Wall」。（讀者提供）

BURBERRY在NoHo區Astor Place擺設一隻印滿全新圖案標誌的小熊，並為即將到來的大秀倒數。（讀者提供）

CELINE

★品牌：CELINE

★國籍：法國

★地點：四處都有

★內容：即將來臨的2019春夏巴黎時裝周中，CELINE要屬最令人期待的大秀之一，新任創意總監Hedi Slimane藉首個系列重整品牌形象，除了將全數Instagram發文刪除外，也預先推出以黑白照片為主的全新形象圖。而趁著紐約時裝周日程中，品牌更巧妙地將模特拍攝的大片放進巡迴燈箱，或是以張貼於街道巷弄中的方式，處處提醒大家大秀即將登場。

GUCCI

★品牌：GUCCI

★國籍：義大利

★地點：Lafayette Street,SoHo

★內容：行之有年的Gucci Art Wall藝術行動，近日又換了嶄新的樣貌亮相，牆面上身著紅衣的女性藝術家Marina Abramovic形象，與攝影師Marco Anelli於2010年為其拍攝的肖像照如出一轍，並為即將於10月11日在上海余德耀美術館中展開的《藝術家在此》（The Artist is Present）展覽宣傳。除了紐約外，此牆面也先後於米蘭及倫敦現身。

BURBERRY

★品牌：BURBERRY

★國籍：英國

★地點：Astor Place,NoHo

★內容：藝術氣息濃厚的NoHo，一隻高兩層樓的充氣小熊坐在Astor Place廣場上。名為Thomas Burberry的牠，意向BURBERRY品牌創辦人致敬，小熊身體上印滿由新任創意總監Riccardo Tisci操刀的全新印花，意外成為都市中的可愛風景。而除了充氣小熊外，品牌更大張旗鼓將標誌呈現於包括首爾、米蘭、香港等不同地標或建築物上。

(中國時報)