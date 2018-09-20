走進時尚展‧台北－香奈兒體驗展 醫治時尚瘋狂症

閔孝琳來台參加香奈兒派對，說她最愛佩戴Coco Crush戒指，透過雙手的手勢更添時尚。（盧禕祺攝）

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中國時報
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香奈兒台灣區彩妝大使許瑋甯穿香奈兒印花曳地洋裝，佩戴Coco Crush系列珠寶飾品。（盧禕祺攝）
歌手9m88一身香奈兒勁裝出席派對。（盧禕祺攝）
《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇穿香奈兒合身套裝，秀出修長美腿。（盧禕祺攝）
Ozi穿香奈兒黑白格紋新裝出席派對，詮釋時下最夯的中性時尚。（盧禕祺攝）
周興哲出席香奈兒派對，分享寫歌、打籃球是他的最愛。（盧禕祺攝）

香奈兒珠寶展總是話題十足，今年也不例外，即將於明（21）日在華山文創園區登場的「香奈兒Coco Crush戒不掉體驗展」，不僅邀VIP同歡，且開放給民眾參觀，香奈兒將占地達500坪的紅磚區打造成一座大型遊樂場，以趣味和創意互動方式，讓參觀者體驗玩耍Coco Crush珠寶的樂趣。

互動遊戲測驗時尚智商

展場分別設立多個體驗區，一踏入展場的影音長廊和落地鏡，猶如置身大型裝置藝術作品，另有互動遊戲螢幕牆，透過玩遊戲測驗自己的時尚智商，其中最有趣的是「Coco Crush Makes Me Crazy」時尚瘋狂指數診療室，有時尚眼力測驗、瘋狂指數心理諮商等，完成測驗還有帥哥醫師出具處方箋，持處方箋可到珠寶區試戴各種Coco Crush全系列飾品，治療紓緩時尚瘋狂的症狀。

戒指，從字義衍伸即是一種信物，其中的「戒」字更有信守諾言、不輕易違背的意涵；在古羅馬，戒指是君王貴族貴隨身不離手的印章，是權力的象徵。香奈兒珠寶展以Coco Crush戒指的「戒」字作為衍生，取名為「戒不掉」，既是對戒指的鍾愛深情，也有信守承諾、忠於自我的意思，可謂意境深遠。

香奈兒高級珠寶Coco Crush系列是以品牌經典菱格紋（Matelasse）為創作靈感，從戒指、耳環、項鍊到手鐲，作品皆以金雕精緻的菱格紋為飾，材質包括黃K金、白金和Beige米色金，鑲嵌奢華的鑽石，以跨性別、跨年齡層的百搭風格，贏得時尚人士的喜愛。

層次佩戴打造龐克時尚

Coco Crush的最大樂趣，就是可以將各種尺寸和款式的戒指、手環和項鍊隨意混搭，戴滿一手的戒指、手環，層層項鍊披掛，打造搖滾重金屬的龐克時尚。

今年新登場的Coco Crush作品，包括5款以18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的項鍊，同樣可發揮隨意混搭的特色，變化出各種風貌，項鍊可調整為3種不同長度，可單獨或層次佩戴，也可混搭多層次的寬版戒指，風格摩登現代，宣示佩戴者個人獨特的時尚風格與品味。

(中國時報)

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