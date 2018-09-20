蕭敬騰演繹跨性別時尚

香奈兒Coco Crush中型戒指，18K米色金。10萬6000元。（CHANEL提供）

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中國時報
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香奈兒Coco Crush項鍊，18K米色金鑲嵌29顆鑽石，14萬7000元。（CHANEL提供）
蕭敬騰穿香奈兒印花軟呢大衣，展現獨到前衛的中性時尚。（盧禕祺攝）
香奈兒Coco Crush多層次寬版戒指，18K白金與黃金鑲嵌62顆鑽石。31萬8000元。（CHANEL提供）
香奈兒Coco Crush手環，18K米色金鑲鑽。30萬1000元。（CHANEL提供）

香奈兒昨夜在華山紅磚六合院舉辦「香奈兒Coco Crush戒不掉體驗展」開幕派對，邀請蕭敬騰、許瑋甯、韓星閔孝琳、周興哲、9m88及Ozi等藝人與會，搶先體驗Coco Crush珠寶展內充滿童心與趣味的互動遊戲。

閔孝琳來台參加香奈兒派對，她說最愛佩戴Coco Crush戒指，透過手勢更添儀態氣勢和時尚品味，她還說很想吃台灣的牛肉麵，可惜行程太趕沒吃到。

蕭敬騰一襲香奈兒斜紋軟呢外套內搭花襯衫，多次在金曲獎等重要時尚場合穿香奈兒女裝，穿出獨樹一幟的前衛中性時尚。他認為時尚就是不要盲目學習別人，適合自己最重要，昨日他體驗展區的時尚視力測驗，得意地說：「我的時尚眼力非常好！」。

許瑋甯身穿印花曳地禮服，長裙飄飄十分唯美浪漫。她分享自己第一件香奈兒是大學時期用走秀賺的錢買的香奈兒皮夾，「因為太喜歡，動不動就掏出皮夾請客，好讓大家都看到！」

《模犯生》女主角茱蒂蒙瓊查容蘇因也應邀參加派對，以合身套裝秀出一雙修長美腿，她說是第一次參加時尚派對，非常興奮，此行來台會趁機到夜市逛一逛，品嘗最愛的小籠包。

周興哲分享他的最愛，除了時尚，寫歌、打籃球是他「戒不掉」的最愛。

(中國時報)

走進時尚展‧台北－香奈兒體驗展 … Coco Crush戒不掉體驗展

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