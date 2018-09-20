2018年09月20日 04:10 中國時報 高靜芬

還沒學做紅豆藕粉涼糕，夏天就過去了。雖然沒做涼糕，但回想起這個夏天，有件事兒挺好玩，那就是到快閃咖啡店當義工。

從朋友的臉書得知，致力於與台灣小農合作、一起找出路的顧瑋，開發了一種「吃的咖啡」，並應文創園區之邀設置了為期兩個月的快閃咖啡店。「咖啡不都用喝的嗎？怎麼吃呢？」為解心中疑雲，決定登門一探。

午後陽光燦爛，經過園區內光影掩映的綠蔭小徑抵達店裡，意外地在吧台看見顧瑋，不禁一陣驚喜──自烏來「摩璐農場」一別，兩人已五年未見。果然「所有的相遇都是久別重逢」。選了靠窗的小圓桌坐下，顧瑋端上冷藏的三款外型似巧克力片的「吃的咖啡」，以及一壺以全發酵咖啡葉和日曬咖啡果皮冷泡的咖啡茶，要我趁冷吃，免得「咖啡」融了。

恭敬不如從命，吃著三款滋味各自精采的「咖啡」，覺得初嘗像巧克力，愈啖愈像咖啡，末了，咖啡餘韻於喉間繚繞久久不散，我確定它們是吃的咖啡，無誤。輕啜一口咖啡茶，好奇心發作了，於是打破杯子，不，打破砂鍋：「請問這『咖啡』是怎麼做的呢？」

顧瑋知無不言：黑巧克力的組成是「可可粉+可可脂+糖」，白巧克力的組成是「奶粉+可可脂+糖」，她運用白巧克力的原理，精選三款咖啡豆──南投國姓向陽莊園的日曬豆（獲美國CQI精品咖啡協會評為亞洲第一）、嘉義阿里山卓武山莊園的蜜處理豆（獲2012台灣咖啡競賽頭等獎）、屏東山地門石頭莊園的水洗豆，請來2013北歐盃世界烘豆大賽雙料冠軍陳志煌烘焙（依序為淺焙、淺中焙、中深焙），以慢速低發熱磨豆機磨粉後取代奶粉，可可脂則請屏東牛角灣巧克力莊園以冷壓法萃取，再與蔗糖含量99.9%的冰糖調製而成。

聽完解說，四下顧盼，發現僅顧瑋一人顧店，猜是店裡人手不足，想起自己長久以來一直有個到咖啡館體驗的心願，遂自告奮勇當義工，顧瑋爽快地答應啦。兩人拿出行事曆喬了半天，在剩下的快閃時間裡，包括當天，我共有四次當義工的機會。

當天初登場，雖只是洗洗杯盤、認識道具，然第二次起就不一樣囉，除了招呼客人、添加開水、介紹咖啡豆，還時不時獨當一面，裝足了架式，手沖起咖啡。

頭幾次手沖，的確像個機器人，硬邦邦地按表操課：將16克咖啡豆放入磨豆機磨粉，倒入鋪了濾紙的濾杯裡拍平，將濾杯置於去蓋的玻璃壺上，以92℃熱水朝同一方向慢慢繞圈進行第一次注水，二十秒後，進行第二、三、四…次注水，直至萃取出240西西咖啡液，全程在二分鐘內完成。

熟練後，機器人有了AI人工智慧，從此隨心所欲不逾矩，可以拋開那些幾分幾秒的束縛跟著感覺走，可以按照自己的節奏在注水時斷水或不斷水；可以欣賞咖啡粉裡如人生浪潮般不斷湧出又消退的美麗泡沫，可以嗅聞咖啡粉緩緩釋出如茉莉、胡椒、松子、黑醋栗等的細微香氣；可以視手沖過程為享受，可以在奉上後，自信地給客人一個微笑：「請慢用。」

詩人商禽說：「寫詩只為取悅自己的靈魂。」我當義工亦是如此。世間無不散的筵席，如今這家快閃咖啡店隨著夏天逝去咻地閃人了，我在悵然若失中，想起電影《一代宗師》裡，章子怡飾演的宮二說：「念念不忘，必有回響。」是的，念念不忘，必有回響。

(中國時報)