台中文學獎周芬伶獲貢獻獎

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中國時報
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文學盛世，百花齊放──由台中市政府文化局主辦的第七屆台中文學獎創作類及貢獻獎類，歷經兩個月的各方徵稿以及嚴謹的評審機制，得獎結果揭曉！

今年台中文學獎創作類的來稿累計總收件數達1081件，總得獎者共計69位，總獎金計170萬元。因應多元豐富的創作體裁與主題，台中市政府文化局邀請國內知名作家、詩人組成評審團。除選出各類組首獎等創作類的獎項外，備受文壇矚目的文學貢獻獎得主則由周芬伶獲得。

本屆提名委員表示，周芬伶於東海大學中文系擔任教授多年，在文學創作的表現上屬於多面寫手，其創作文類包括論述、散文、小說、兒童文學與傳記等。其論述文字清晰流暢，架構嚴謹，風格婉約細緻，感情自然真摯；中期如《熱夜》、《戀物人語》等，懷人狀物，題材寬廣，對情慾、情緒、情感等私密議題勇於探索，筆鋒孤獨而熾熱；小說方面，則筆觸纏綿曲折，善用隱喻。評審認為，周芬伶作為學院教授，能在沉重的課程教學之外，保持豐沛的創作能量，在研究與創作上的質與量皆表現傑出，實為卓越。

文學創作獎各類組第一名為：小說類莊宜文〈時差〉、散文類簡敏麗〈載妳去墓仔埔〉、新詩類賴文誠〈來自南方的妳〉、童話類王昭偉〈龜奔術〉，以及青少年散文類國中組沈利倩〈我的美人腿〉、青少年散文類高中職組王曉珍〈還在〉、母語詩類臺語組紀志新〈泡茶〉、母語詩類客語組黃彥菁〈妹仔妹仔〉等，詳細得獎名單請參見台中市政府文化局網站http://www.taichung-literature-award.tw/web/news/news_in.jsp?np_no=NP1536541740675

(中國時報)

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