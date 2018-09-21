史上最大白色恐怖！平反鹿窟事件 監委請促轉會撤罪

2018年09月21日 04:10 中國時報 鄭舲 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

1952年鹿窟事件，堪稱史上最大白色恐怖。（陳信翰攝）

1952年12月間台灣發生「鹿窟事件」，當時台灣省保安司令部涉嫌對石碇鄉鹿窟村民不當逮捕、濫刑逼供、不當審判導致冤死或冤獄，被認為是白色恐怖時期最大的政治案件，受難者逾400人。監察院昨通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭判決村民及6位遭刑求村民名冊函送促轉會處理，籲促轉會回復受難者及家屬名譽及權利。

史上最大白色恐怖

促轉會5月底成立迄今，辦過最著名的案就是已請辭的副主委張天欽欲利用行政資源，「設計」國民黨新北市長候選人侯友宜，被外界譏為不務正業，應該解散。

兩位監委說，去年完成調查報告時，促轉會尚未運作，促轉會現既已經掛牌，請促轉會針對上述名冊，回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，並撤銷罪刑、塗銷前科紀錄，以落實平復司法不法，彰顯轉型正義。

促轉會發言人楊翠則說，因為尚未收到監察院公文，暫時無法回應。

鹿窟受難者逾400人

高鳳仙、楊美鈴去年底提出兩份鹿窟事件調查報告，除對於當時臺灣省保安司令部不當審判及感訓提出糾正外，對過去較少討論的軍隊搜捕期間強占民宅、肆意食用村民家禽、村民無故被捉去光明寺毒打訊問後飭回、死刑未通知家屬、綠島服刑卻被延誤釋放等問題，提出調查意見。

高鳳仙、楊美鈴表示，1952年12月28日夜間，保安司令部派軍對鹿窟山區展開圍捕，調查相關事證顯示，許多村民遭拘留於光明寺狹小空間內，被嚴重刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打、用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終生殘廢，有人被打到骨頭破碎而發瘋，其中村民廖河更於釋放後自殺。

其中至少有6位遭刑求村民，因官方未留下逮捕、拘禁及釋放紀錄，也未經裁判或不起訴處分，因此不能依據「戒嚴時期人民受損權利回復條例」或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」請求回復權利或補償。

因此，請促轉會依《促轉條例》第6條第2項規定，對這6位村民或其家屬辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」等措施，以保障人權。

公告回復名譽、賠償

同時，高鳳仙、楊美鈴指出，鹿窟事件中依規定獲得補償的受難者或家屬共117位，盼促轉會撤銷117位受難者罪刑宣告並公告，且塗銷前科紀錄。其餘未受補償的14位受難者，也符合《促轉條例》規定，應撤銷罪刑並塗銷前科。

(中國時報)