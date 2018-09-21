史上最大白色恐怖！平反鹿窟事件 監委請促轉會撤罪

1952年鹿窟事件，堪稱史上最大白色恐怖，監委函請促轉會處理冤獄賠償並回復其名譽，圖為受難者席地而坐模擬當年被囚禁的情形。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
1952年鹿窟事件，堪稱史上最大白色恐怖。（陳信翰攝）

1952年12月間台灣發生「鹿窟事件」，當時台灣省保安司令部涉嫌對石碇鄉鹿窟村民不當逮捕、濫刑逼供、不當審判導致冤死或冤獄，被認為是白色恐怖時期最大的政治案件，受難者逾400人。監察院昨通過監委高鳳仙、楊美鈴提案，將131位遭判決村民及6位遭刑求村民名冊函送促轉會處理，籲促轉會回復受難者及家屬名譽及權利。

鹿窟受難者 只求平安過日子
真正促轉 才不愧對受難冤魂

史上最大白色恐怖

促轉會5月底成立迄今，辦過最著名的案就是已請辭的副主委張天欽欲利用行政資源，「設計」國民黨新北市長候選人侯友宜，被外界譏為不務正業，應該解散。

兩位監委說，去年完成調查報告時，促轉會尚未運作，促轉會現既已經掛牌，請促轉會針對上述名冊，回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害，並撤銷罪刑、塗銷前科紀錄，以落實平復司法不法，彰顯轉型正義。

促轉會發言人楊翠則說，因為尚未收到監察院公文，暫時無法回應。

鹿窟受難者逾400人

高鳳仙、楊美鈴去年底提出兩份鹿窟事件調查報告，除對於當時臺灣省保安司令部不當審判及感訓提出糾正外，對過去較少討論的軍隊搜捕期間強占民宅、肆意食用村民家禽、村民無故被捉去光明寺毒打訊問後飭回、死刑未通知家屬、綠島服刑卻被延誤釋放等問題，提出調查意見。

高鳳仙、楊美鈴表示，1952年12月28日夜間，保安司令部派軍對鹿窟山區展開圍捕，調查相關事證顯示，許多村民遭拘留於光明寺狹小空間內，被嚴重刑求，以木棍、竹棍、藤條、扁擔或槍托毆打、用鋼筆夾手、用針刺指甲、用夾子拔指甲、灌水、倒吊，有人被打到吐血或昏倒，有人因骨頭錯位而終生殘廢，有人被打到骨頭破碎而發瘋，其中村民廖河更於釋放後自殺。

其中至少有6位遭刑求村民，因官方未留下逮捕、拘禁及釋放紀錄，也未經裁判或不起訴處分，因此不能依據「戒嚴時期人民受損權利回復條例」或「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」請求回復權利或補償。

因此，請促轉會依《促轉條例》第6條第2項規定，對這6位村民或其家屬辦理「回復並賠償被害者或其家屬之名譽及權利損害」等措施，以保障人權。

公告回復名譽、賠償

同時，高鳳仙、楊美鈴指出，鹿窟事件中依規定獲得補償的受難者或家屬共117位，盼促轉會撤銷117位受難者罪刑宣告並公告，且塗銷前科紀錄。其餘未受補償的14位受難者，也符合《促轉條例》規定，應撤銷罪刑並塗銷前科。

(中國時報)

鹿窟受難者 只求平安過日子
真正促轉 才不愧對受難冤魂
鹿窟受難者 只求平安過日子

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。