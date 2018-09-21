旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明呼籲！兩岸心靈契合 共享大陸發展

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明昨出席在北京舉行的兩岸新經濟論壇，他呼籲，回歸「台灣人就是中國人」事實，有這個認同，兩岸就能步入真正「心靈契合」階段，台灣人也才有資格、才有權利來共享大陸資源，參與大陸發展，並共同決定兩岸的未來。

兩岸共同決定未來

由大陸新華社與旺旺中時媒體集團共同舉辦的「2018兩岸新經濟論壇」昨於北京國際飯店登場，本屆論壇以「新時代兩岸經貿合作新機遇」為主題。新華社社長蔡名照及與會的大陸官員、兩岸企業家共200多人出席。

蔡衍明致詞表示，2008年進入媒體以來，有些台灣民眾視他為「紅色代言人」，事實上，他想做的是「台灣民眾心聲的代言人」。

兩岸好 台灣才會更好

他強調，自己是喝兩岸奶水長大的中國人，更是兩岸開放交流30年來，參與大陸成長進步、追隨中華民族偉大復興的見證人，「兩岸好，台灣才會更好」，台灣人不應再排斥、也不要再害怕大陸，而是走入以「身為中國人為光榮」的時代。

蔡衍明說，今年是大陸改革開放40年，也是兩岸恢復交流31年，是兩岸「新時代」與「新機遇」基礎所在，單純從經濟發展的狀況來說，大陸已不需要台灣，不過若從「兩岸同屬中國人」、「兩岸一家親」觀點來看，兩岸經濟不僅要合作、更要進一步緊密結合，共享經濟成長果實。

他強調，經濟發展終極目標，就是造福民生、為人民服務。上個月，針對台灣政黨惡鬥、經濟困境、兩岸僵局等，旺旺中時媒體集團提出「無色覺醒十大主張」，包括認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人及幫助台灣人認識現在的大陸，以達到兩岸政經融一，擁護海峽兩岸和平發展等。

無色覺醒 促和平發展

此外，他表示，旺旺中時媒體集團主張台灣民眾應重新認識現在的中國共產黨。因接受國民黨反共教育及近年來民進黨「反中」氣氛，許多台灣人不知道改革開放40年後，大陸已取得驚人進步，正邁向中華民族偉大復興，這都是中國共產黨領導成果；呼籲大家要放下過去偏見，完整客觀地重新認識共產黨。

他強調，台灣人應當「以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」，由兩岸雙方共同「追求統一」，透過緊密交流、互相了解、互相諒解、互相信任，達到心靈契合。這就是先「融一」、後「統一」，對台灣來說，這是未來最好的統一進程。

(中國時報)