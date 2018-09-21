劉結一批恫嚇 籲兩岸走好才是真愛台灣！領陸居住證 懲罰限縮公民權

2018年09月21日 04:10 中國時報 張理國 、林勁傑、 陳柏廷 ／台北—北京連線報導 李文輝、、林勁傑、／台北—北京連線報導

蔡政府擬修法限縮申領大陸台胞居住證民眾的公民權，引起兩岸關注。大陸國台辦主任劉結一20日出席昆山一場兩岸青年研討會時表示，申領居住證台胞遭到「恫嚇」，但「兩岸關係走實、走近、走好才是真正愛台灣」。

大陸國台辦副主任龍明彪昨在2018兩岸新經濟論壇發言，猛批蔡政府不斷為兩岸交流設障礙，壞台灣同胞好事，不得人心。又挾洋自重，在國際上造謠製造麻煩，將台灣日益帶向危險。

國台辦指 壞同胞好事

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）昨指出，對於限縮申領大陸居住證的台灣民眾之公民權，「必須在某種程度上管制，大方向是確定的。」陸委會副主委兼發言人邱垂正說明，政府正研擬相關必要限制，程度與範圍則須廣泛而充分徵詢各界意見，不希望帶來過大衝擊。

劉結一昨指出，開放居住證申領，是回應台胞、台企訴求，為台胞在大陸發展創造便利條件。因為兩岸關係好，台胞才會好，台企台青才會有光明前途。

他表示，大陸緊扣台企台胞實際需求，努力辦實事、做好事，發布惠台31條措施，已有13個省區市28個地方發布進一步具體措施，初估有700多家台企、1600多家小微企業享有減稅、投資減免優惠，今年還為2萬多台青提供實習就業機會。

機敏公職 限制任用

關於限縮台灣民眾公民權，邱垂正指出，考量陸方片面核發居住證，是企圖透過社會經濟融合削弱我主權，具有高度政治圖謀統戰作為，已實質改變兩岸人民身分處理的我方法治現狀，也打破原先單一身分制，模糊兩岸實質與心理界限，須嚴肅面對。

邱垂正說，《兩岸人民關係條例》相關修正草案正朝兩方向研擬：一、建立申報機制、課以申報義務，另將對違反義務行為樣態不同程度配套處以行政罰鍰。

二、完善安全管理配套措施，已會同相關主管機關，徵詢專家學者及社會各界意見研議，包括限縮公民權，如擔任機敏公職，做出必要限制安全管理措施，陸委會將在政策面與法制面做好安全防線。

(中國時報)