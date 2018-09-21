防境外勢力溫水煮青蛙！國安修法5案 列最優先

2018年09月21日 04:10 中國時報 張理國 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院今開議，行政院長賴清德昨與立院民進黨團便當會時，敲定在41項「最優先法案」中，有5案相關國家安全修法，包括修改《兩岸人民關係條例》以因應台灣人民領取大陸居住證，但行政院表示，陸委會尚未將這部分草案送至行政院審議。

行政院已選出了116項優先法案，有41項列為「最優先」，其中有5項國安修法，包括強化退離人員出境管制的《國家機密保護法》；退離職公務員赴陸管制期間最短3年、重罰違法陸資投資的《兩岸人民關係條例》3案修法，及保障高科技營業祕密的《營業祕密法》修法草案。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤達卡）表示，政府必須保護台灣企業，也希望境外勢力進入台灣時，必須受到相當程度管制，不希望境外力量透過訊息、媒體、投資企業或產業的手段，「溫水煮青蛙式」的不斷滲入台灣，希望透過法律修正，讓行政機關有更多法律工具，在面對這些疑似惡意、可能有政治目的來台的經濟活動或政治活動，都可受到適度管制。

Kolas Yotaka也特別表示，有關增訂陸方居住證的修法雖列在第40案，但還在部分研議中，陸委會尚未送到行政院。

其餘最優先法案，包括108年度中央政府總預算、前瞻二期預算、國營事業預算、振興經濟法案等。

國民黨昨也舉行立法實務研討會，將轉型正義列為下會期攻防主軸之一，藍委預計將黨產會、促轉會預算全刪，但也提出3個預算保留的條件，包括促轉會立即改組、釋憲或修法、將促轉時間延伸至日本統治時期；並將續推《兩岸協議監督條例》、《集遊法》及《公投法》修正。

由於藍委已揚言在今日杯葛賴揆進行施政報告，民進黨團幹事長李俊俋說，民進黨已沙盤推演，「今天就看著辦，兵來將擋、水來土淹」。

(中國時報)