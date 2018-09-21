剝奪基本人權 藍營轟魯莽

2018年09月21日 04:10 中國時報 周毓翔 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

行政院擬對領有大陸居住證的國人限縮公民權，國民黨主席吳敦義昨表示，如果陸委會只是要求登記哪些人領有居住證，並不過分，但若只是取得居住證，就要限縮公民權，「不要這麼魯莽做這決定」。

民進黨立委王定宇原先擬提案台灣民眾若申請大陸居住證，將註銷在台的戶籍登記；反之，若放棄居住證，仍可恢復台灣戶籍。不過，不少黨籍立委認為這樣的處罰太重，建議應多考慮，並未獲得支持。民進黨團幹事長李俊俋表示，行政院與陸委會的修法版本尚未出現，立院無法討論，會先聽取各方意見。

吳敦義表示，台商只是為了工作、生活方便而申請居住證，何必剝奪基本人權？只要當事人在大陸沒有參政權，沒有在兩邊同時行使投票權，不過就是住在大陸做生意，「也沒有變心」。

國民黨團首席副書記長吳志揚表示，如果居住證只是讓生活與經常往返大陸更方便，就要限縮公民權，是反應過度，「等於逼這些人要二選一」，他認為如果居住證不等於身分證，那很多在美國長住的人也可回來投票，為何住在大陸就不行？

吳志揚認為，政府該注意的是這些人繳稅都繳去哪裡，這問題可能比較嚴重，不能把在大陸待久一點的人都視為不愛台灣。

藍委陳宜民表示，中華民國原則上允許雙重國籍，行政院擬針對領取居住證的國民，管制、限縮公民權利，明顯違反憲法，目前台灣也有部分人民持有雙重國籍或外國的永久居留權，若此例一開，恐造成人民不安，還可能造成外資加速出走。他也質疑，政府有沒有能力查證國民是否申請大陸居住證？

綠委賴瑞隆說，限縮公民權其實對台商反而是防衛武器，因為當對岸要求台商主動申請居住證時，台商可搬出在台權益受損，而拒絕申請，反之則實在沒有藉口不去申請。

(中國時報)