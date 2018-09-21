拉攏大陸台商 朝野爭辦秋節聯誼

2018年09月21日 04:10 中國時報 潘維庭 ／台北報導 ／台北報導

年底選舉逼近，為拉攏爭取大陸台商，朝野秋節大拚場。國民黨22日晚間將舉行秋節台商聯誼餐會，由於海基會舉辦的秋節聯誼活動25日登場，時間相近，外界關注兩大活動台商出席情形。

據了解，國民黨目前已邀約350位台商出席；60位台商黨代表中，有36位會出席。國民黨表示，黨中央經費不足，活動是熱心台商出錢贊助，盼為辛苦打拚的台商打氣，國民黨也會致力匯集台商、台生心聲傳達陸方。

國民黨中秋台商聯誼餐會擬於22日晚間在福華飯店舉行，黨主席吳敦義、大陸部主任周繼祥將出席。由於大陸各地台協近期也有秋節慶祝活動，時間撞期，因此部分台商沒有回台，但國民黨仍盡力邀約。

此次台商出席國民黨、海基會秋節餐會「動向」如何？國民黨人士表示，雙方活動各自舉辦，尊重台商出席意願，若兩者都去也會尊重，並呼籲政府服務台商「不要分藍綠」。

目前兩岸官方與海基、海協會「斷線」，國民黨大陸部成為與大陸國台辦仍相通且能協助台商的管道。

國民黨強調，雖然目前在野，資源有限，仍盼執政者協助民眾，不能有藍綠分別的私心，讓台商為難，被迫只能在兩岸間二擇一。

由於外界解讀，這次秋節餐會是藍營選情指標，或目前黨產遭凍結下的募款窗口，有台商私下表示，不希望被「貼標籤」，也不希望出席餐會被看成與捐款畫上等號。

此外，國民黨上月中旬全代會後，吳敦義與各地台協會長舉行「便當會」交換意見，有台商關心年底返台投票機位是否足夠，會不會像今年春節加班機突遭卡關，「給台商穿小鞋」；也有中常委說，若修法要求申領居住證須回台登記，有台商擔心會不會被「做記號」，影響在台企業的營運。

(中國時報)