兩岸新經濟合作 陸拋4建議

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃欣 、 魏喬怡 ／北京報導 ／北京報導

大陸國家發改委副主任、統計局長寧吉喆20日出席「2018兩岸新經濟論壇」演講時提出4點建議，台商可積極參與大陸新動能發展，利用大陸國家新動能政策措施，在智能家庭、行動醫療、數位經濟、健康養老等方面轉型並尋求深化合作。

由大陸新華社與旺旺中時媒體集團共同舉辦的「2018兩岸新經濟論壇」昨於北京國際飯店登場，本屆論壇以「新時代兩岸經貿合作新機遇」為主題。

對於台商如何把握大陸新經濟發展機會，寧吉喆提出4點建議。一是抓住大陸產業轉型機遇，推動兩岸產業合作新發展。今年2月底大陸多部委公布「惠台31條」，對台資企業有諸多優惠，希望台商充分發揮人才、技術、創意等長才，和大陸企業開展密切合作。

二是抓住大陸區域協調發展新機遇，帶來兩岸產業合作新平台，希望台商可在中西部和東北地區投資興業、開拓新市場。

三是抓住大陸高水平發展帶來新機遇，擴大兩岸產業合作新投資。他表示，發改委今年上半年頒布修改後的外商投資清單，負面表列管理等於擴大投資門檻，新規也適用於台資企業。

四是抓住新動能機遇，促進兩岸產業合作上水平。台資企業可利用大陸國家新動能政策措施，在智能家庭、智能交通、行動醫療、數位經濟、健康養老等發展變化上，實現轉型創新發展。

新華社社長蔡名照表示，所謂新經濟，應以創新協調、綠色發展等理念，並推動可持續性的經濟發展。其中包括加快建設現代金融，在數位經濟、共享經濟、綠色低碳經濟等方面積極探索。同時大陸正在發展長江經濟帶及粵港澳大灣區等，帶動經濟增長穩中有進，這也是大陸經濟發展中最鮮明的特色。

(中國時報)