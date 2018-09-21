鹿窟受難者 只求平安過日子

84歲的李石城（右，本報資料照片）受訪說，當年17歲被指加入武裝基地組織，打到快死掉，他盼政府建紀念館以警惕世人。圖為過去鹿窟事件紀念碑（左下）與當年村民被帶走毒打問訊的光明禪寺（左上）。（陳信翰攝）

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中國時報
／台北報導

被認為是白色恐怖時期最大政治案件的「鹿窟事件」，受難者逾400人，但倖存者都年屆高齡，除盼安度餘生，別無所求。著有《鹿窟風雲》的李石城說，希望可在鹿窟建永久紀念館，給後人了解並警惕世人，「做不做得到，就是政府的事了。」

針插指甲縫 刑求打到快死

84歲的李石城回顧當年被捕，年僅17歲，加入「台灣人民武裝保衛隊」是15、16歲時，但鹿窟事件中，在地人多務農，95％是文盲，他自己雖讀過小學，但因二戰緣故也沒念幾天書，「這些人哪知什麼社會主義、共產主義、三民主義？」

李石城說，當時保密局發動2萬人包圍鹿窟、搜山，最後只找到一把短槍、3顆子彈，還有一顆沒辦法打，「這種武器還比不上路邊打獵的，怎叫武裝基地？」他說，因核心人物陳春慶是他遠房親戚，為問出陳春慶藏身處，他就被刑求，拿針插指甲縫，「打到我快死」。

兄弟都被抓 母親悲痛而終

李石城提到，因兄弟兩人都被抓，母親悲痛欲絕絕食而亡。因泉州人習俗是長輩出殯要拜「饅頭山」，他在看守所收到饅頭山時，馬上就知母親走了，嚎啕大哭，「兵仔不知饅頭山意義，還拍我頭說，沒用就是沒用，接到個饅頭也哭。」

李石城嘆，鹿窟事件的倖存者沒剩多少，最多也只再活個5年，「罪刑撤不撤銷、平不平反，對我不是那麼重要了。」他說，「我們也沒做什麼，百姓都認定我們是好人，何必恢復什麼名譽？最重要是，我沒對不起自己良心。」

另一基地「玉桂嶺」受難者、86歲的黃天送憶起當時餘悸猶存說，那時17歲，只讀國小，山區農民無知，什麼政治、政黨根本不懂，但當時組織幹部用半脅迫方式，逼村民參加。

酷刑認罪 黃天送餘悸猶存

黃天送說，當時是被寫上名字，叫他蓋手印，然後就叫他幫組織在山裡蓋房子、跑腿買東西或打探消息。

1952年鹿窟被包圍，1953年3月26號國民黨到玉桂村抓人，多數村民都自首，自首就沒被關，但包含他17人被捕，被刑求，不承認就打。

像他那時只要求對質，就被用木棍打得遍體鱗傷，最後被強迫用拇指蓋印。

黃天送無奈笑說，現在活著的老人，只要求平安過日子。「人生已走到最後，過去就讓它過去，不必再計較什麼了。」

(中國時報)

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