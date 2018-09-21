享特權還叫屈 管媽別兩套標準

2018年09月21日 04:10 中國時報 朱真楷

管碧玲女婿林子揚被夾帶到泰國有違法嗎？蔡政府當然說沒有。只是，同樣情況若發生在國民黨身上，請問民進黨是會幫忙抱屈「天真無邪不耍特權」，還是咬住不放直到解聘？一人得道或可雞犬升天，但如果得了便宜還賣乖，甚至是「在野罵酬庸、執政享酬庸」，這可真是兩套標準了。

外交特考，號稱中華民國等級最高、最難考的公務員考試。以林子揚學經歷來看，他要想擠進窄門，按理說就是得報考被稱為「死亡之組」的英文組；但前提是，至少得擁有「母語程度」的英語能力，才可能過關斬將，林子揚應要證明自己有。

又或，若考不過特考，那林子揚至少得通曉泰語、泰國政經與歷史文化吧！如果也沒有，請問他到泰國是能做什麼？是駐泰代表的機要嗎？那就不是諮議。此刻他能做的事，又有哪些事是特考合格的外館同仁做不到、而非他不可呢？

更進一步說，這位月薪破13萬的機要祕書，他所占的缺，是外交部全球只有5個，如果不是有本領，就是得有背景。請問身為管碧玲女婿的林子揚能被萬中選一，靠的是前者，還是後者？

外交部或能搬出規定，強調一切合法，但面對這些質疑，外交部能提出合理回答嗎？

講得白一點，若今天林子揚不是管碧玲女婿；而他曾服務的政大預測市場研究中心執行長洪耀南，如果不是民進黨秘書長洪耀福的弟弟，在扣除這些官場「親上加親」的加冕因素後，同樣一位林子揚，要是敢單槍匹馬走進外交部應徵工作，請問外交部是會說「歡迎來上班」，還是會說「請問你哪位」？

酬庸不是罪，但它終究是多數人對政府部門抱持惡感的主因。過去執政黨犯了錯，難道講究公平正義的蔡政府更正不來嗎？重點還在勿遇事推委。

林子揚事件曝光時，管媽第一時間在臉書說，「殺不掉謝長廷，殺到我這裡來了！」謝長廷先前開記者會時也一副無辜狀：「究竟哪件事要我負責？」不應兩套標準，寬以律己，嚴以待人，人民的眼睛是雪亮的，早晚反噬自己身上。

(中國時報)