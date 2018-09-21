不懂泰語、內聘再外派無先例

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 周慧如 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委管碧玲女婿林子揚在我駐泰辦事處任諮議，引發爭議。外交部反駁，駐外聘用人員「目前」並未規定僅得在駐地聘用，林符合規定。前外長程建人則表示，過去沒有在國內聘用後帶至外館服務的諮議，前駐紐西蘭代表介文汲說，林子揚不懂泰語，不符駐泰需要的諮議資格。

外交部內出身諮議官員不少，前外長李大維、前駐美代表沈呂巡均是台美斷交後，駐美代表處聘為諮議。介文汲說，外交部內對「諮議」都很尊敬，因這頭銜代表學識、專業，都是博士。

林子揚是駐泰代表童振源學生，政大國發所碩士，在駐泰代表處是三等祕書。

介文汲亦曾派駐曼谷，他說以前駐泰代表處，諮議都會講泰語；「諮議」有分國內外，在國內服務，要經公開招募；國外諮議，由外館在駐地聘用。沒有在國內聘用後、去外館報到者。

介文汲以泰國為例表示，專業人士應通曉泰語，精通泰國政經歷史文化，林子揚沒這些專業。程建人也說，諮議都是外館當地聘用，除非外交部後來有不同的作法。

外交部發言人李憲章表示，林子揚是以機要性質任用的聘用諮議，「得免經公開甄審」，其專業能力是否符職務所需，由館長（駐泰代表童振源）自行認定，並均於聘用契約內訂定「須隨同離職」的約文。

然而，另一前外交部官員說，「機要」與「諮議」分屬不同性質，外交部現硬畫上等號，只是令他們這些從基層幹起的職業外交官歎息。

外交部表示，林子揚是依據《駐外機構組織通則》及《聘用人員聘用條例》規定，由國內遴聘至泰國代表處服務的聘用人員。駐外聘用人員目前並未規定僅得在駐地聘用，進用均符合相關的規定。

依《駐外機構組織通則》及《聘用人員聘用條例》，外交部駐外機構的專門人員，員額合計不得逾駐外機構總預算員額3％。

外交部現有5名員缺可運用，已運用3名，2位在日本，其中1名是劉家愷，曾擔任駐日代表謝長廷成立的新文化基金會執行長，而泰國1名，就是林子揚。

(中國時報)