真正促轉 才不愧對受難冤魂

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中國時報

監察院昨通過監委提案，將白色恐怖時期最大政治事件「鹿窟事件」交促轉會處理，盼發揮促轉會成立目的，還受難者及家屬一個公道。但從成立之初就爭議不斷的促轉會，先著力的卻是政治算計，讓人不禁想問，說好的「轉型正義」還要等多久？

促轉會自爆出有意以行政資源操作選戰後，其獨立性、公正性被外界強烈質疑，紛紛要求「砍掉重練」。但府院定調前副主委張天欽的「東廠事件」是「個人行為」，以「轉型正義必須繼續推動」為由，硬是把破漏傾斜的促轉會留下。

從促轉會法源《促轉條例》制定時，將範圍鎖定民國34年以後的事件，把日據時代原住民遭受不正義排除在外看來，促轉會定位早非民進黨政府聲稱的「正義」，而是不當黨產委員會的擴大版，用來追殺國民黨、壓制及汙名化反對勢力。

促轉會身為執行轉型正義事務的任務行機關，負責統籌規畫「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平復司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」、「處理不當黨產」及其他轉型正義事項。但至今除了憑一紙公文搜索國民黨智庫、內部會議操弄選舉外，沒看見有任何「轉型正義」相關作為。

如今監委點名促轉會，將促轉會關注的「威權時期」最大宗政治事件交給促轉會處理。終於要做「平復司法不法、還原歷史真相」的本業，促轉會若不能好好完成任務，回應社會期待，真的對不起這些受難者冤魂，還不如解散算了。

當年受國民黨迫害的受難者，談起今日執政黨，也是一句「轉型正義就是對他有利的就會去做，對他不利就一概不理。」民進黨政府大言夸夸高談轉型正義，若不能實踐，在人民心中，終究只是虛言而已。

(中國時報)

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