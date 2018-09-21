年輕爽領13萬 人力專家喊誇張

2018年09月21日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

駐泰代表童振源機要祕書林子揚昨被報導踢爆，是民進黨立委管碧玲的女婿，未經外交特考及格資格任用，且還月領13萬薪水，對此，不願具名的人力專家表示，除非具相當專業背景、特殊技術或高階外派，否則，即使具有博士學歷，這麼年輕能月入13萬元，也是「太誇張了，會讓鄉民看不下去。」

根據勞動部日前統計顯示，博士生畢業1年後平均薪資約6萬7500多元，由於薪資高、薪資成長較為緩慢。

若攤開台灣大學在人力銀行公開徵博士級專任人員為例，博士後研究的月薪也才5萬6000多元，僅特殊專業者才有機會拿到7萬3000多元薪資的水準，若是外派泰國，通常是國內薪資的1.5倍，依6萬7500元換算下來，約是10.1萬元。

獵人頭主管表示，由於海外工作人力有限，最講究的是「裙帶關係」，最好的人選通常要靠「介紹」、「推薦」，因為中間牽涉到「信賴」問題；至於專業或能力，通常不是第一考量要素，是次要考量。

相對於爽領13萬元，基層勞工多認為，即使明年基本工資調漲到23K、時薪調高至150元仍不夠，因為小市民們面對物價高漲的壓力，最期待政府改善的施政重點，是有感提高薪資水準。

根據國泰金控昨公布的9月國民經濟信心調查結果顯示，32％民眾最期待政府的施政改善重點為提高薪資水準，若能有效改善，將能增加民眾對政府的滿意度與支持度；而民眾心中排名第二、第三的，則是依序期待政府改善兩岸政經關係、降低通膨等。

(中國時報)