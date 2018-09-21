合機案 律師籲總長提非常上訴

2018年09月21日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前花蓮縣縣長傅崐萁涉及合機炒股案，二審審理過程遭監察院認定有瑕疵，但最高法院未細查，卻率爾以程序駁回，將傅判刑定讞，下周二發監服刑。王可富律師團昨發表聲明呼籲，本案是社會重大矚目案件，不容一絲侵害人權的疑慮，檢察總長應該提非常上訴，細究此案、杜絕爭議。

引監院報告 提二大質疑

王可富律師團援引監察院的調查報告，對本案提出二大質疑。首先是「對當事人訴訟基本權之保障，程序上顯有不周，台中高分院允有未盡審慎之違失」，台中高分院未就沒收部分為證據調查，也未命當事人陳述意見，卻在判決時就該未扣案的部分諭知沒收。

律師團指出，雖然台中高分院辯稱，這是書記官更正筆錄編號所導致，但經監察院勘驗當日庭訊錄音光碟，不僅無法驗證當日法官所提示之編號證據資料為何，高分院還在「庭後」擅自更動法官「當庭」提示的證據編號，嚴重剝奪當事人答辯及防禦權利。

此案多疑義 選前突判決

第二項重大缺失是「對照庭訊錄音，相關證據之調查率多流於形式」，律師團表示，台中高分院相關證據調查的過程，前後竟僅花費40秒，很難想像合議庭如何在這樣短暫的時間內，就多達十餘件證據「逐一提示令其閱覽並告以要旨」。

對於這項不符常理的筆錄記載，台中高分院雖辯稱實務上多在準備期日前即通知辯護人到院閱卷，如果有未曾引用過的新事證，會以傳真方式提供給被告的辯護人參考或通知該辯護人到院閱覽，但是否真正有讓律師閱卷並提示全部證據事證，不無疑問。

王可富說，本案經監察院調查後有諸多疑義，但最高法院在爭議未釐清前，猝然在選前的敏感時刻作成判決，讓花蓮縣一夕間風雲變色，是否受到政治力干預？本案應再審或非常上訴，才能扭轉人民對於執政者操弄審判機關的刻板印象，符合人民對司法的期待。

(中國時報)