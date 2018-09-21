保障人民訴訟權 勿扣政治帽子

2018年09月21日 04:10 中國時報 林偉信

傅崐萁涉及的合機案，監察院調查報告指摘司法審理過程有瑕疵，當事人理應窮盡各種方式，爭取自己在司法獲得平冤的機會，就算是定讞判決，也有透過非常上訴、再審翻案的可能，有心人士不該用政治攻訐的手段妄加批評，就讓司法回歸公正客觀的評判，才能符合正當法律程序。

憲法保障人民的訴訟權，判決確定後，也有再救濟的管道，甚至可以聲請大法官會議解釋，透過站在憲法高度，指陳定讞判決適用法條違憲之處，也因如此，近年許多被判決確定的冤案，透過檢方提再審或非常上訴，讓案件有重新調查、糾正錯誤的機會。

合機案爭訟14年，被告眾多且相關證據複雜，不管是在合機股票交易過程的股價漲跌、犯罪金額的計算、減刑條例及速審法如何適用等，都相當繁瑣，必須仔細查核，且最高法院也多次撤銷二審判決，發回要求更審調查，證明本案確有諸多疑點未釐清。

台中高分院更二審審理過程，遭監察院調查發現有瑕疵，爆發卷證資料有無提示、律師是否有充分閱卷及證據編號有無違誤等爭議，在此情況下，最高法院雖屬法律審，難道僅眼睜睜看著事實審的缺失，率爾用不符合上訴第三審的法律規定，從程序上判決駁回嗎？

終局判決極具重要性，包括死刑上訴案件，最高法院被要求做到毫無任何汙點、純淨無瑕的審理過程，但本案最高法院不去細究更二審過程是否侵害被告訴訟權，該調查證據未調查，顯然未盡周全。

而且一味只用上訴理由沒有指出原判決適用法律違誤、論理違背經驗法則等，未進入實體審查卻用程序駁回，這樣判決無法讓人信服。

檢察總長握有非常上訴權，可以針對確定判決適用法條、審判程序等進行司法救濟，傅案受社會關注，檢察總長為保障被告的人權、憲法保障的訴訟權，理應主動提起非常上訴糾正錯誤判決，方能杜絕司法迫害及政治力介入的爭議。

(中國時報)