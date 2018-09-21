高麗菜當主視覺 韓自嘲「我愈來愈像民進黨」

2018年09月21日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「賣菜郎CEO，就是我！」國民黨高雄市長參選人韓國瑜20日發表競選主視覺，用綠色高麗菜象徵不忘本，不過，外界議論色調「撞色」綠營，他大笑自嘲「我愈來愈像民進黨」，並強調當選後不分藍綠，凡是有心拚經濟的人才，他都歡迎加入市府團隊，「我沒那麼小鼻子、小眼睛」。對手陳其邁發言人林瑩蓉回應表示，請韓多談政策，不要只會口水。

昨天是投票倒數65天，韓國瑜準備65顆高麗菜，慶祝競選聯絡處正式啟用；他說，這次選舉不設總部，也沒找競選團隊主委、總幹事，不成立各區後援會、不買票請客送禮、不委託募款，全部是自發性力量。

他公布競選主視覺，圖樣上半部斗笠與正中的高麗菜構成「高」字形，代表高雄，他強調，高麗菜是農民從土裡種出來的，代表接地氣、不忘根、始終和農友站在一起，也顯示他有決心以高雄為集散地，讓農產品、畜產品、花卉大量外銷。

左下角加註的字樣「賣菜郎」是他昔日職業，「CEO」則代表高雄不需要高高在上的市長，而是應由CEO（執行長）市長來為城市賺錢，所以他用「打造高雄、全台首富」作競選主標語。

主視覺設計師王律涵是22歲大學剛畢業的社會新鮮人，6月加入韓國瑜團隊。她說，韓國瑜很信任年輕人，溝通時唯一要求用高麗菜意象，其他則尊重專業設計，倒是她與團隊自我要求高，討論無數次才畫出3個版本，韓國瑜一下子就選中這幅高麗菜「高」字圖。

她說，這次設計色調有別於多數競選海報設計風格，特別低調、不會太過鮮明，主要是想凸顯沉穩風格，「簡單的線條、純粹的本質」與韓國瑜本人非常搭配。當媒體詢問是否擔心綠色高麗菜與民進黨形象色調混淆？韓國瑜哈哈大笑說：「你不覺得陳其邁愈來愈像國民黨、我愈來愈像民進黨？」

(中國時報)