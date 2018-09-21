傅感謝各界聲援 爭取返還名譽

2018年09月21日 04:10 中國時報 范振和 ／花蓮報導 ／花蓮報導

前花蓮縣長傅崐萁因涉合機炒股案被判刑8個月定讞，國際法律事務所王可富律師團援引監察院先前調查報告，指此案審判有違背法令的瑕疵，主動協助傅聲請再審或非常上訴，傅20日傍晚表示感謝法界前輩愛護，能夠站出來發出正義之聲、追根究柢，讓事實真相早日水落石出，對於各界各種聲援動作，「除了感恩，還是感恩」。

傅崐萁說，雖然透過再審或提起非常上訴，會有一段的釐清時間，但他要爭取的是未來的返還名譽，期盼檢察總長能讓社會各界重視的案件早日真相大白，他絕對不會就此聲請延期暫緩執行，一切坦然面對。

有關傅崐萁涉及的合機案，8月15日監察院提出調查報告，明確指出這件審判有不少違背法令的瑕疵，引起法界人士重視。

傅崐萁的辯護律師林永頌指出，有關證券交易所的回函，在電腦筆錄中沒有紀錄，這是有關沒入犯罪所得金額的重要證據，被告有權表達意見，後來調閱筆錄才發現內容被竄改，他認為合機案有太多不合法理之處，值得深入探索。

中央指派司法界出身的蔡碧仲代理花蓮縣長，地方人士質疑蔡碧仲任職法務部政次期間，兼任行政院洗錢防制辦公室主任，頗受蔡政府器重，其妻黃淑英今年3月更接任嘉義市小英之友會理事長，顯見蔡碧仲一家與民進黨關係深厚，中央罕見派任法務部政次代理花蓮縣長，「台北拔管、花蓮拔榛」的針對性實在太明顯。

(中國時報)