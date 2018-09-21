柯點名陳菊、姚人多也應請辭

台北市長柯文哲20日南下高雄，除到學校演講，也安排到前鎮區企業參訪，圖為當地「i-Ride體驗中心」。 （柯文哲競選辦公室提供）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲延攬作家小野擔任競選總幹事，但小野卻遭質疑身兼北市文化基金會董事長、影視音學校校長，有違行政中立，小野雖強調自己未領薪水，但仍宣布辭職。不只如此，柯20日更直接點名總統府祕書長陳菊、海基會副董事長姚人多也應辭職，「每個陣營都應比照辦理！」

柯文哲南下高雄演講，搭乘高鐵前被媒體追問小野請辭一事。他直言，每個陣營都應該比照辦理，他還點名陳菊也有行政不中立之嫌，「應該辭掉總統府祕書長，她不是蘇貞昌的總幹事（主委）嗎？」事實上，早在今年5月，民進黨新北市長參選人蘇貞昌即在受訪時證實，陳菊會擔任競選總部主委。

至於相助姚文智陣營的海基會副董事長姚人多也該辭職嗎？柯文哲重申，大家都應該用同樣標準，「我們比較古意，人家講我們就做」，小野是自己跟他說，不要造成團隊困擾。

媒體詢問，此舉是不是「樹立典範」？柯文哲笑說，他不曉得這叫典範，但大家如果要模仿，「那就快模仿，要模仿得像！」

面對柯文哲「嗆聲」，姚文智反擊指出，小野原是文基會董事長兼影視學校校長，這就像敦化國小校長擔任區域總幹事，幫現任市長助選，這樣對嗎？反觀姚人多上班時間不到場，下班後才風塵僕僕來提供意見，也沒有任何競選職位、酬勞，根本不是團隊的競選總幹事，柯應先反省。

蘇貞昌則稱，政務官可以助選，但不能違背行政中立，也不能使用公家資源。柯文哲聞言後說：「那小野哪個地方耽誤市政？他根本連政務官都不算。」

(中國時報)

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