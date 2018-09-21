中秋提前返鄉 國5今9小時免費

2018年09月21日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

明天開始是中秋節3天連續假期，交通部首度規畫連假前（21）、後（25）日6至15時，在國道5號實施免收費優惠，觀察是否能有效減低假期中交通壅塞。由於連假期間北部可能碰到下雨，若雨勢過大或傳出災情，高公局將視狀況停止高乘載管制，呼籲民眾留意相關資訊。

高公局預估，22日、23日6至17時，國5南港系統至坪林車多，交通時間約是平日5倍；23日12至22時、24日12至16時，頭城至坪林行車時間約平日7倍。

國1明南下13時前最塞

高公局交管組科長蔡明哲表示，去年中秋節是單獨一天假期，因此挑選時間相近的國慶連假當樣本。高公局發現，去年國慶連假前、後一日，這2天的6至15時，國5還有約7000輛次的剩餘容量，鼓勵民眾提早出發或延後返家的空間。

高公局分析，明日國道車潮以南下為主，國道1號8至13時楊梅至新竹系統、9至13時彰化系統至埔鹽系統，以及國道3號8至13 時三鶯至關西、9至13時茄冬至西濱、10至13時烏日至霧峰，行車時間是平日4倍以上。

此外，受太平洋高壓影響，今明兩天天氣穩定、高溫酷熱，為「秋老虎」型天氣，氣象局表示，後天起將有一波新的東北風影響北台灣，北部地區會開始出現短暫陣雨，下周一、二為雨勢最明顯的時候，恐有大雨等級降雨，溫度也會逐漸下降，今日北部溫度約為26到35度，到下周三溫度則會降至22到26度，民眾外出記得多添衣物。因中秋連假都會有雨，桃園以北的民眾可能無法順利在中秋節賞月。

桃園以北有雨 無緣賞月

高公局指出，將參考連假天氣狀況及最新氣象預報，視需要調整假期間各日疏導措施；例如國道5號沿線雨量過大，或台2、台9線發生重大災情影響行車，高公局將視需要停止實施國道5號高乘載管制，請用路人留意。

(中國時報)