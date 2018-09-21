睡袋中文標示 半數不合格

2018年09月21日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

根據中華民國露營協會統計，國內常態性露營的人口已超過200萬人，而睡袋更是露營時必備用品，消基會檢驗各大賣場販售的睡袋商品，結果發現有5成的「中文標示」不合法、1成6的「商品檢驗標示」不合法，主管機關可依法對業者處以10到200萬元的罰鍰。

消基會與標準檢驗局合作，檢驗12件睡袋商品，其中「品質項目」全數商品都合格。然而在「中文標示」上有6件商品不符規定，包括未標示纖維成分、生產國別、洗燙方法、進口商資訊、尺寸等，還有商品的纖維成分標示與檢測結果不一致。

根據《商品檢驗法》規定，主管機關應通知業者限期改正標示，屆時未改者可處以10到100萬元的罰鍰。

在「商品檢驗標識」上，有2件商品不合規定，可開罰20到200萬元的罰鍰，且可要求業者限期回收或改正商品，若未依規定改正者，可處以10到100萬元的罰鍰，並可按次連續處罰。消基會董事長游開雄說，「900型超輕纖維睡袋」為大廠，卻有逃檢之嫌，主管機關應多加注意。

標檢局指出，睡袋屬於應施檢驗商品範圍，標檢局每年訂有檢查計畫，若有不合格，會派員追蹤調查，依相關法規處理。

消基會提醒，消費者在購買睡袋時，必須留意商品所列的注意事項與洗滌方式，可水洗者建議先以清水洗過再使用，避免附在商品上的化學物質殘留人體。

而睡袋為了防皺、防腐會加入一級致癌物「游離甲醛」，雖然此次檢測結果含量都合法，但還是應避免讓幼兒啃咬。游開雄提醒，消費者可以手觸摸商品，若商品有刺鼻、熏眼等情況，就不應使用。

(中國時報)