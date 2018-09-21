中信金具金金併資格 十分強健

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

惠譽信評日前將中國信託金控之外幣發行人違約評等由A-調降至BBB+以及國內評等由AA調降至AA-，同時亦將其子公司台灣人壽以及中信證券之評等調降一級，中國信託金控昨日發出聲明，表示遺憾。

作為符合金管會推動「金金併」非合意併購之4大條件的5大金控之一，中信金表示，未來仍將持續致力於推動符合主管機關以及國際巴塞爾資本協定3規範的資本規畫，維持金控及其子公司穩健的資本適足性，作為持續拓展業務，以及提升獲利的堅定磐石。

中信金是台灣金控公司的績優生，一向維持強健的財務、獲利指標以及穩健、充足的資本實力，中信金控107年上半年的金控資本適足率為123.7％，高於法定規範的100％，而雙重槓桿比率為118.2％，亦低於法定上限的125％，並無財務彈性下降疑慮。

由於惠譽定義的資本範疇，僅僅考量普通股權益，而未納入具股息分派自主裁量權及非累積條件的特別股，實脫離包括主管機關、國際巴塞爾資本協定三（BASEL III）以及國際信評機構包括S&P、穆迪等國際主流規範，以致於無法真實反映中信金實際的資本水準。

中信金上半年累計稅前盈餘261.97億元，稅後盈餘為219.04億元，稅後股東權益報酬（ROE）為14.75％，獲利表現亮眼。子公司中信銀各項業務表現突出，合併資本適足率達14.1％，普通股資本適足率為11.5％，而第一類資本比率為12.7％，資本水準十分強健。

國際知名財經雜誌《The Banker》今年最新公布全球1000大銀行依第一類資本排名，中信銀已連續2年成為台灣銀行業表現最優之金融機構。而台灣人壽上半年總保費（TP）達1315.38億元，市占率為7.5％，初年度保費（FYP）為686.78億元，市占率達9.7％，雙雙躋身業界第5大壽險公司。

(中國時報)