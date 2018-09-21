保險法將大修 擬採諾成契約

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

《保險法》將「大修」！包括保險契約定義擬採「諾成契約」、保險利益排除團體保單、複保險如何解決、業務員處罰權、保費交付、契約撤銷權等，都會是修法內容。金管會主委顧立雄表示，修《保險法》是「上任後最難的一件事」，由於須召開公聽會、至少60天預告期，再送行政院，應該趕不上這個會期。

保險利益排除團體保單

顧立雄昨（20）日在金管會記者會中談《保險法》修法內容，首先提到因南山人壽長久以來的勞資爭議，金管會將訂出通案規則，要求產、壽險公會釐清業者和保險業務員是僱傭、承攬，或委任的關係，假如是混合方式，就要定義清楚哪些工作範圍屬於僱傭，哪些屬於承攬等，這也將影響全台近34萬名保險業務員。

由於關係到佣金和管理規則等，顧立雄表示，希望保險業者從業務員和公司從一開始，在契約性質的認定上就要很清楚，並要求相關部門要有檢視制度。同時，金管會也要求公會擬定自律規範，而公司和其各據點的法遵部門都要落實。在法規上，因現階段對業務員的處罰並未清楚界定，為了釐清企業基於契約，和主管機關基於公權力對業務員的懲處，除了《保險業務員管理規則》要修正外，也會在《保險法》取得明確的授權，希望不會再有這類勞資問題發生。

其他核准方式代替親簽

這次修法幅度很大，將從最基本的保險契約定義修起。現行《保險法》第1條定義，「保險」要經當事人約定，一方「交付保費」後才成立，顧立雄指出，目前擬將保險契約定義改採「諾成契約」，也就是雙方都表達了立約意思後，保險契約就成立，不一定要在保險費支付後才生效。而定義為「諾成契約」後，未來民眾投保是否不用再「親簽」？顧立雄說，擬以「其他核准方式」，至於具體會是哪些方式，將隨時代進步，與時俱進。

另外，顧立雄表示，修法還包括將保險利益排除團體保單，突破過去「有實務、無法管」的情況，企業主、學校將合法為員工和學生保團險，過去曾有學生家長以「不合法」為由要求退費的個案將不會再發生；關於民眾重複投保，將增修條文明確說明複保險適用範圍；同時，也研議增訂條文，建置保險聯合資訊中心，建立大數據資料庫。

(中國時報)