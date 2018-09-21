金融挺文創 中信扮領頭羊

2018年09月21日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中信金控響應政府推動「金融挺文創」政策，力挺MIT（Made in Taiwan）文化創意，旗下子公司中國信託創投與政府部門共同投資文創產業，績效突出，更帶動其他金控創投參與，擴大金融業對文創業的點火力道，中信創投今（2018）年在政府基金管理人評鑑績效表現優異，7年來累計投資件數及投資金額均為第一，深受肯定。

中國信託金控2010年起透過旗下中信創投協助臺灣文化創業產業發展，至今已逾8年，評估案件累計逾500件，以影視音案件為最大宗，如《殺手歐陽盆栽》、《志氣》、《我們的那時此刻》、《大佛普拉斯》等強檔國片，期望促進臺灣影視業者結盟，提升產業競爭力並進軍國際市場。

中信創投2016年力挺「臺灣之光」李安導演的《比利．林恩的中場戰事》，投資台灣唯一未來3D版影廳的放映設備，並成功爭取全球首映在台灣舉辦；去年轉投資電影《大佛普拉斯》勇奪五項獎座，為第54屆金馬獎最大贏家，並榮獲第37屆香港金像獎「最佳兩岸華語電影」，共入圍海內外70多個影展獎項，上週亦確定代表臺灣角逐奧斯卡最佳外語片。

深耕文創產業已久的中信創投，為臺灣最早支持政府文創產業政策的金融機構。中信創投表示，很榮幸持續獲得政府對中信創投投資文創產業之肯定，中信創投不以營利為目的，扮演連結者的角色。

中信創投強調，未來仍將秉持初衷，配合國家政策，善盡社會責任，加強對文創業者創業投資、商業貸款、消費金融、藝文活動贊助等各面向的合作服務，走出「文創＋金融」特色發展之路，以期將資金引導至文創產業，以多元服務及資源串聯臺灣文創產業軟實力發展版圖，讓臺灣善用資本市場力量推動文創產業轉型升級，亦將挹注資源協助行銷，協助優秀文創團隊立足臺灣，揚名國際。

(中國時報)