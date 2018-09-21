台商須破壞者 推升經濟反轉

台北經營管理研究院舉辦「2018台商創新營運模式論壇」，由院長陳明璋（左五）開場，邀集多位傑出大陸台商分享開拓市場、接班傳承、轉型升級、對台貢獻，和經營、外銷等創新營運模式。（黃有容攝）

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中國時報
／台北報導

台北經營管理研究院昨（20）日起連續2天舉辦「2018台商創新營運模式論壇」，台北經營管理研究院長陳明璋指出，現今台商面臨陸美貿易戰、兩岸問題，以及企業轉型趨勢等內外挑戰，如果沒有「積極的破壞」，台灣經濟難有起色。陳明璋認為，台商要再起需要「破壞者」，有勇氣打破經營模式框架。

「2018台商創新營運模式論壇」邀集多位傑出大陸台商，舉辦10場研討會，主題囊括開拓市場、接班傳承、轉型升級、對台貢獻，和經營、外銷等營運模式創新分享。

論壇開場演講，由陳明璋主講「台商大未來的思維與作為」，點出台商當今面臨的內外挑戰，包括陸美貿易戰影響、貿易保護主義興起、國際匯率大戰，以及兩岸間經貿依存高，但政治關係卻冰封凍結互不往來；大陸惠台措施、推動紅色供應鏈，和台灣的最低工資調漲、缺工等，都讓台商必須面對升級轉型。

陳明璋表示，台商現況是「進退兩難」，外抗貿易戰、內因競爭苦思轉型，但政府奧援不夠，台商就像「一盤散沙」。他舉出台灣業界領導人與大陸領導人對話的實例，顯露台商逐漸喪失優勢，台商在大陸的業外投資也很難賺到錢，甚至連台灣引以為傲的「蘋果供應鏈」，台商在其中的地位，都不如外界想像的光鮮：在蘋果現任執行長庫克掌旗的時代，台商因印度的競爭，幾乎被「榨光」。

雖然看似困難重重，但陳明璋認為，危機也可以是「商機」，經過剖析傑出大陸台商，可歸納出7點特質：定位正確、專業管理、升級轉型、綠色節能、創新經營、永續接班，並回饋社會。他也建議，台商可朝向策略聯盟、異業合作、跨國合作、虛實組織、一體化等方向進行結盟。

陳明璋強調，台商如果趕不上「顛覆傳統的創新列車」，就只有走上淘汰出局命運；台灣應要有幾個人「破壞遊戲規則」，不能只是跟著別人風向走，在營運模式上需要有「破壞式創新」，創造台商新價值。

(中國時報)

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