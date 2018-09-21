黃齊元籲 台企應大膽併購

藍濤亞洲總裁黃齊元。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

台灣上市公司協會、上海上市公司協會昨共同主辦東方企業家峰會，特別邀請藍濤亞洲總裁黃齊元，以「中美貿易大戰下，兩岸合作的機遇及挑戰」做專題演講；黃齊元表示，貿易戰讓大陸世界併購之路被封鎖，台灣處於相對優勢的契機，呼籲不要再陷入政治口水，要把握這次機運、從中扮演「樞紐」角色，未來10年是台灣發展的關鍵時刻。

黃齊元建議，台灣企業不妨大膽併購，此時大陸資本市場波動、人民幣貶值、銀彈不足，加上歐美國家防範，正是台灣企業很好併購機會，未來再尋求與大陸市場合作機會，兩岸企業家應運用智慧、能力，共創美好未來。

黃齊元指出，大陸經濟改革開放，不僅經濟快速成長，在面板、新經濟、互聯網、人工智慧的發展，也超越台灣；在這次貿易戰爭中，兩岸都見識到美國強大的氣勢，大陸才驚覺自己的不足，不敢再稱自己是世界第一，進而做了很多修正，長期來說，對大陸反而是件好事。

台灣經濟以出口為主，從貿易角度來看，是貿易戰中的無辜受害者，但從投資角度來看，台灣將是兩強互槓下的受益者，理由很簡單，美國民間企業都想要擁抱大陸市場，卻因為美國總統川普執政，不能直接把企業設在大陸，台灣與大陸的鄰近性，加上語言、技術以及人才等優勢，是外資投資最佳的跳板與橋樑。

除此之外，台灣價值、隱形實力近來也受外資青睞；黃齊元表示，李長榮化工挺過氣爆，由國際私募股權機構KKR以約新台幣480億元收購；台灣水泥日前也募集5.5億美元的海外存託憑證(GDR)，這是非常大的金額。

上海博涵公共關係管理諮詢公司董事長王雪靖表示，這次參訪台灣生技、文創、科技、休閒娛樂產業，看到本地厚實文化、先進經驗理念，將把企業經營的細膩度介紹給大陸企業，她認為，兩岸上市櫃企業加強互動，能搭起和平發展、經濟交流的橋樑。

(中國時報)

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