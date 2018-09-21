富爸爸窮爸爸 開啟蔡昀靜房仲之路

2018年09月21日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「原本學的是餐飲，但一本書改變了我的志向！」信義房屋大直北安店專案經理蔡昀靜畢業於一所位於高雄的餐飲大學，不過，參加活動無意中接觸到羅伯特等人合著的《富爸爸窮爸爸》一書，一股不想流於平淡、窮忙的衝勁油然而生，畢業後，即投入了書中提及的房產行列，擔任信義房屋經紀人。

剛踏入這一行，對於一位社會新鮮人來說，除了須不斷提升房產專業知識，還有更多的待人處事哲學須力求精進。從菜鳥到升任經理，蔡昀靜不諱言，工作中免不了有挫折，印象最深刻的是，進入公司第4個月，由學長手中接下一位關係不錯的客戶購屋案，心想定然成功，但卻意外跌跤。

原來蔡昀靜與學長一同接觸一位屋主，並幫他賣掉房子，後來這位屋主認為蔡昀靜很認真，又委託她帶看，想購屋，經她努力篩選，有一大樓物件，不但這位客戶自己滿意，連他母親看了都很喜歡，便約客戶父親再看一次，但遲遲等不到客戶父親排出時間看屋，未久便傳出這間房子已成交。原本雖感到有些可惜，但不以為意，不料，後來得知，成交的買方就是她的客戶。

這消息對還是新人的蔡昀靜打擊相當大，她說，那時心裡很難過，心想自己這麼努力，與客戶關係又很好，不知究竟問題出在哪？店長看到十分沮喪的她，特別找她深談，鼓勵她若想要進步，就去找那位客戶，了解問題癥結「從哪跌倒，就從哪爬起來！」

蔡昀靜說，案子遭別人「攔胡」這種事在房仲業可謂司空見慣，其他房仲經紀人若是遇到這種問題，多就決定「放生」，不再接觸，不過，她選擇再去拜訪這位客戶，想知道事情真相。最後得知原因是，原來客戶的父親自己也一直默默在看屋，在別的房仲接觸下，已先看過那物件，除了客戶父親本就是一家之主，擁有購屋決定權，另一家房仲與客戶父親又較早接觸，基於「先來後到」的道義下，才選擇由那家房仲成交。

不過蔡昀靜的認真，客戶看在眼裡，此外，為避免比別人慢一步的慘劇再重演，蔡昀靜更積極、快速提供買賣看屋資訊，後來，這位客戶全家族都找她服務，八年間，成交了七、八間房子，現在連客戶的家庭聚會也都會找她參與。

(中國時報)