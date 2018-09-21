馬雲砍掉美100萬個就業機會

2018年09月21日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

隨著陸美貿易陷入一場苦戰，大陸第一大電商品牌阿里巴巴集團董事局主席馬雲決定，取消原本為美國新增的100萬個工作機會。馬雲並強調，現在罵川普沒用，踏踏實實做好自己最重要。此外，大陸前人行行長周小川警告，貿易戰可能促使大陸出口商放棄美國市場。

稱陸美友好前提已破壞

去年年初，馬雲和美國總統川普會面時，曾提出該公司計畫在隨後5年內，幫助100萬個美國小企業在其平台向大陸客戶銷售產品，但川普自今年初以來，執意對大陸接二連三的實施加徵關稅措施，讓馬雲打消原本的計畫。

馬雲19日在接受新華社專訪時表示，上述承諾是基於陸美友好合作，雙邊貿易理性客觀的前提提出的。「當前的局面已經破壞了原來的前提，已有承諾沒有辦法完成了，但是我們不會停止努力，會努力推進中美貿易健康發展。」

強調要有20年心理準備

如果能見到川普，馬雲表示，他想對川普說，「兩國間的貿易，世界上的貿易確實需要完善，但是貿易不是武器，不能用來打仗，它應該是和平的推進器。」

談到陸美貿易戰，馬雲19日在2018杭州雲棲大會上表示，貿易摩擦是陸美兩國成長過程中的必然，「他強任他強，月亮照大江，只有做好自己，要有長期的思想準備，本次貿易戰不可能在2個月、2年內解決，要有20年的長期思想準備。」

陸出口商恐放棄美市場

此外，前中國人民銀行行長周小川19日在日內瓦接受路透專訪時表示，陸美貿易戰對大陸經濟的直接影響似乎有限，但可能很快促使大陸出口商放棄美國市場。周小川在擔任大陸人行行長15年後，於今年3月卸任。

「如果貿易戰導致大陸企業放棄美國市場，那很可惜。」周小川表示，「這將會迫使大陸留意許多其他市場。因此這對美國來說未必是好事。我認為出口地域多元化的速度可能較快，出乎很多人的意料。」

周小川樂觀看待貿易戰對大陸造成的直接經濟損失，他估計僅為GDP的0.2至0.8％，但他指出，貿易戰對企業信心的影響可能更深。

(中國時報)