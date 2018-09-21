文在寅返韓 續推川金二會

2018年09月21日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

4月第一次文金會時，文在寅就表達夢想是前往白頭山。金正恩當時告知當地交通設施落後，但為迎接貴客，金正恩4個多月內發揮效率。與2014年天池畔滿地碎石一片荒蕪的畫面對照，天池畔觀景台和纜車設備新穎，道路也大幅整修。（美聯社）

南韓總統文在寅在返國記者會強調，北韓領導人金正恩對他重申，儘快實現全面無核化以拚經濟，也希望美國國務卿蓬佩奧訪朝，早日與川普總統舉行第二次首腦峰會。文在寅指出，雙方簽署的協議將永久消除半島戰爭威脅，並以年內發表終戰宣言為目標，他近日訪美期間，將與川普就此進行討論。

文在寅20日下午返回首爾，隨即召開記者會。他說，兩人在會談首日花大半時間討論無核化，金正恩認為，應同時落實川金會達成的4項協議，美方若能啟動相應措施，北韓願採取永久廢除包括寧邊核設施在內的其他無核化措施。文在寅轉述，金正恩首次承諾願由國際專家見證，永久廢棄東倉里導彈基地的發射台等設施。他強調，這就是美國要求的可驗證、不可逆的棄核，因此他希望美國設身處地思考北韓的意志與立場，儘快與朝方重啟對話。

金正恩也告訴文在寅，盼望蓬佩奧再度訪朝、與川普再次會談，以加速實現無核化。「此次會談為朝美重啟對話營造良好條件。」關於延宕多時的半島終戰宣言，文在寅說，將在與川普會面時討論具體內容，南韓對終戰宣言的立場，是北韓實現完全無核化後，才會簽署和平協定。

至於金正恩何時訪韓，文在寅透露，「爭取在年內成行，希望國民有機會聽他對半島無核化與和平繁榮的想法。」

文在寅返韓前，偕第一夫人與金正恩伉儷，登上他朝思暮想的北韓聖山白頭山。兩人先分頭搭機飛抵當地，會合後先乘車登上將軍峰，再搭纜車到達山頂的天池。4人在湖邊漫步閒聊，氣氛輕鬆友好，文金還雙手交握高舉，讓在場媒體拍照。

今年4月27日第一次文金會時，文在寅就向金正恩表達，他長久以來的夢想就是有朝一日前往白頭山和蓋馬高原，「相信金委員長會幫我實現願望」。當時金正恩回道，北韓交通設施不完備，可能會給文在寅帶來不便，但他保證會好好準備。

金正恩果然在短短4個多月就實踐諾言，與2014年時天池畔滿地碎石一片荒蕪的畫面對照，文金搭乘的纜車時髦先進，且天池畔觀景台設備新穎，道路也經過大幅翻修，為了協助文在寅圓夢，金正恩展現出效率和細心，透過國際傳媒的影像和文字傳播，金正恩持續貫徹今年初以來魅力外交精神，重塑國際形象用心可見一斑。

而在文在寅離境前，金正恩贈送2公噸的北韓珍貴特產松茸給4000位南韓高齡的離散家庭家屬，當作中秋禮物，每人500公克。松茸是北韓當局獲取外匯的主要來源，但金正恩仿效其父金正日，也贈送松茸給來訪的南韓前總統金大中和盧武鉉，當成伴手禮。

(中國時報)