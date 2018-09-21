FBI盯上大陸「千人計畫」

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中國時報
／綜合報導

美國之音（VOA）中文網20日報導說，據稱最近德州一個研究機構根據美國聯邦調查局（FBI）提供的名單，開始解雇獲聘大陸「千人計畫」的華裔學者。這項消息並未獲得官方證實，但是大陸政府引進海外人才的 「千人計畫」、與美國教育機構合作的「孔子學院」及其他合作項目成為FBI關注的焦點，卻是不爭事實。

一星期前，美國華人微信圈盛傳，位於德州休士頓的德州大學「安德森癌症中心」 （MD Anderson Cancer Center），開始解雇獲聘「千人計畫」（海外高層次人才引進計畫）的華裔學者，並在該校華裔雇員中引起極大恐慌。

據這項消息，FBI向校方提供了一份華裔教授學者的名單，其中包含所有被大陸政府推動的「千人計畫」、「長江學者獎勵計畫」，以及相關政策吸引到大陸各院校科研機構任職的華裔學者教授；FBI要求校方無條件開除或解雇這些學者，不許他們再在該機構擔任教職或是其他任何職位。

「千人計畫」是大陸引進海外高端人才的國家戰略，從2008年執行至今，已有近8000位海外專家入選，他們多數任教美國高等教育機構或聯邦政府科研機構，也有服務於產業界的特殊科研人才。

8月初，德州科技大學也發出一封致教職員的公開信，要求他們盡快向校方澄清與大陸、俄羅斯和伊朗等國的關係。信中說，美國國務院和FBI相信，「千人計畫」的一部分與大陸軍隊密切相連；還提及，該大學不得不終止一位敏感領域的大陸學者的訪學申請。

美國之音說，最近確實有名列「千人計畫」的華裔科學家被美方以間諜罪名拘捕，包括通用電氣公司（GE）主任工程師鄭小清、維吉尼亞理工大學教授張以恆及美國氣象專家王春等。前北京大學生命科學院長饒毅赴美開會，亦遭美方拒簽。

與此同時，佛州共和黨籍聯邦眾議員魯尼9月13日推出《阻止高等教育間諜及竊盜法》，該法案旨在防止外國情報機構利用學術交流項目竊取技術、吸收間諜及散播政治宣傳。

(中國時報)

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