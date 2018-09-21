美願意立即與北韓談判

2018年09月21日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧19日歡迎北韓在兩韓峰會做出的重要承諾，表示美方願意立即與北韓展開談判，希望在2021年1月前達成北韓無核化的目標。川普則對和金正恩第二次見面抱持正面態度。

蓬佩奧在聲明中指出，他已邀請北韓外長李勇浩下周在紐約出席聯合國大會期間舉行會晤。同時，美方已邀請北韓代表儘早與美國國務院北韓政策特別代表畢根在奧地利首都維也納會面。

蓬佩奧表示，這代表雙方將展開改變美國與北韓關係的談判，透過北韓快速去核化進程，達成北韓領導人金正恩所承諾的在2021月1月前實現無核化，並在朝鮮半島建立長久穩定的和平機制。

蓬佩奧說，美方樂見兩韓領導人重申新加坡聯合聲明所提的朝鮮半島無核化，包括永久廢棄寧邊核設施，並在美國與國際專家見證下，關閉東倉里設施，朝北韓達成「最終且可充分驗證的去核化」邁出一步。

對於北韓要求美國採取相應措施，川普則不置可否，表示得了解金正恩要的是什麼，「我們再看看」。稍早前，川普在白宮對記者表示，兩韓領導人會面傳來好消息，美國也得到良好回應。川普說，在他上任前，美國與北韓看起來就像要開戰了，但現在取得重大進展，包括美國人質返國、北韓歸還韓戰美軍遺骸，更重要的是，北韓沒有再試射飛彈及核試，美國與北韓關係至少在個人基礎上是很好、很平靜的。

(中國時報)