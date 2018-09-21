美願意立即與北韓談判

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧19日歡迎北韓在兩韓峰會做出的重要承諾，表示美方願意立即與北韓展開談判，希望在2021年1月前達成北韓無核化的目標。川普則對和金正恩第二次見面抱持正面態度。

蓬佩奧在聲明中指出，他已邀請北韓外長李勇浩下周在紐約出席聯合國大會期間舉行會晤。同時，美方已邀請北韓代表儘早與美國國務院北韓政策特別代表畢根在奧地利首都維也納會面。

蓬佩奧表示，這代表雙方將展開改變美國與北韓關係的談判，透過北韓快速去核化進程，達成北韓領導人金正恩所承諾的在2021月1月前實現無核化，並在朝鮮半島建立長久穩定的和平機制。

蓬佩奧說，美方樂見兩韓領導人重申新加坡聯合聲明所提的朝鮮半島無核化，包括永久廢棄寧邊核設施，並在美國與國際專家見證下，關閉東倉里設施，朝北韓達成「最終且可充分驗證的去核化」邁出一步。

對於北韓要求美國採取相應措施，川普則不置可否，表示得了解金正恩要的是什麼，「我們再看看」。稍早前，川普在白宮對記者表示，兩韓領導人會面傳來好消息，美國也得到良好回應。川普說，在他上任前，美國與北韓看起來就像要開戰了，但現在取得重大進展，包括美國人質返國、北韓歸還韓戰美軍遺骸，更重要的是，北韓沒有再試射飛彈及核試，美國與北韓關係至少在個人基礎上是很好、很平靜的。

(中國時報)

安倍連任黨魁 致力修憲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。